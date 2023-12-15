Правительство ужесточило условия по льготной ипотеке

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ, следует из материалов на сайте Минфина.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — говорится в сообщении.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, «включая столичные», теперь составляет 6 млн руб. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти действовал лимит в 12 млн руб.

По Дальневосточной и Арктической ипотеке предельный размер кредита увеличен с 6 млн руб. до 9 млн руб.

Материал дополняется.