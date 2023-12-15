 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Финансы ,  
0 

Правительство ужесточило условия по льготной ипотеке

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ, следует из материалов на сайте Минфина.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — говорится в сообщении.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, «включая столичные», теперь составляет 6 млн руб. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти действовал лимит в 12 млн руб.

По Дальневосточной и Арктической ипотеке предельный размер кредита увеличен с 6 млн руб. до 9 млн руб.

Как ужесточение льготной ипотеки изменит доступность новостроек в России
Недвижимость
Фото:Shutterstock

Материал дополняется.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 16:09
Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в выборы Политика, 21:59
Что означает решение Совета ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении Политика, 21:55
Правительство ужесточило условия по льготной ипотеке Финансы, 21:55
Экс-тренер сборной Испании оценил свое назначение в клуб-аутсайдер РПЛ Спорт, 21:46
Армия Израиля сообщила, что военные по ошибке убили трех заложников Политика, 21:32
Развожаев сообщил об уничтожении дрона над морем у Севастополя Политика, 21:25
Минюст внес в реестр иноагентов актера Анатолия Белого Политика, 21:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВД Украины нашло записку с признанием взорвавшего гранаты депутата Политика, 21:09
Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал серба Илича в бою-реванше Спорт, 20:59
Российскому хоккеисту попали коньком по горлу во время матча ВХЛ Спорт, 20:48
Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году Инвестиции, 20:46
Бывший тренер сборной Испании по футболу возглавил российский клуб Спорт, 20:41
На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла Политика, 20:24
Как Южно-Китайское море стало «самой взрывоопасной горячей точкой» Политика, 20:05