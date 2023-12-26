«Сбер» в январе изменит условия выдачи льготной ипотеки

«Сбер» с января будет выдавать льготную ипотеку только от застройщиков-партнеров

«Сбер» с 11 января будет выдавать льготную ипотеку только если объект входит в программу субсидирования от застройщика. В противном случае взять кредит будет возможно только по базовой программе

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

С 11 января Сбербанк будет выдавать ипотеку по льготным государственным программам только с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«В Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определенных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования», — сказано в сообщении.

Новые условия будут распространяться на ипотеку с господдержкой (ставка от 8%), семейную (от 6%), дальневосточную, арктическую (от 2% по обеим программам) и ИТ-ипотеки (от 5%) на квартиры в готовых или строящихся домах. В случае приобретения объекта под ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.

В банке отметили, что такой шаг связан с вступлением в силу постановления правительства о снижении размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам, но позволит сохранить для клиентов льготные ставки по ипотеке. При подписании кредитного договора до 10 января ипотека будет выдаваться без ограничений в выборе объекта.

Если квартира, которую выбрал клиент, не входит в список ЖК, которые подпадают под субсидирование, то взять на нее ипотеку можно только по базовой программе (ставка — от 15,6%).

Среди московских застройщиков — участников программы субсидирования — «Самолет», «А101», Level Group и др.

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В середине декабря правительство скорректировало ряд параметров программ льготной ипотеки:

для всех регионов был установлен максимальный размер кредита до 6 млн руб. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ранее максимальный кредит по льготным ипотечным программам составлял вдвое больше, 12 млн руб.

до 30% был повышен взнос по льготной ипотеке на новостройки с господдержкой (под 8% годовых), ранее он составлял 20%.

по дальневосточной и арктической ипотеке предельный размер кредита увеличили с 6 до 9 млн руб.

Эти меры вице-премьер Марат Хуснуллин объяснял тем, что правительство хочет урегулировать объем выдачи ипотеки, так как он «очень большой».

1 июля 2024 года истекает срок действия программ льготной ипотеки на новостройки и семейной ипотеки. Вторая программа, скорее всего, будет продлена, говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За это выступил и президент Владимир Путин.