ЦБ раскритиковал практику банков по ограничению выдач льготной ипотеки
Банк России указал на риски, которые может создать новая практика банков по ограничению выдач льготной ипотеки. Так регулятор отреагировал на изменение условий предоставления кредитов с господдержкой в крупнейших банках.
«Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — говорится в комментарии ЦБ, поступившем в РБК.
Ранее представитель Банка России сообщал РБК, что регулятор «изучает новые практики» кредиторов по выдаче льготной ипотеки. С января некоторые крупные игроки ввели для потенциальных заемщиков новое условие — клиент может рассчитывать на ипотеку по госпрограммам, только если приобретает жилье у застройщика — партнера банка. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку. Такие изменения вступили в силу в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии», Промсвязьбанке.
Новый подход кредитных организаций вызвал неоднозначную реакцию застройщиков — некоторые девелоперы отказывались от сотрудничества с определенными банками или предупреждали о переносе этой комиссии в стоимость недвижимости, писал РБК.
ЦБ введет дополнительный контроль за кредиторами, которые изменили подход к выдаче льготной ипотеки, следует из комментария регулятора: «Чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам, Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Для кредитов с низким уровнем обеспеченности залогом предусмотрены повышенные требования к капиталу банков».
Банк России также предложил оператору основных программ льготной ипотеки — госкорпорации «Дом.РФ» пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой для банков. Для тех игроков, что не ввели комиссии, лимит может быть расширен «для выравнивания ситуации», считает ЦБ.