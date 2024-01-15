ЦБ раскритиковал практику банков по ограничению выдач льготной ипотеки

ЦБ: комиссии при льготной ипотеке могут быть переложены в цены на жилье

Банк России не поддержал новые ограничения банков по выдаче льготной ипотеки. По мнению регулятора, работа кредиторов только с избранными застройщиками «несет риски для ипотечных заемщиков»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России указал на риски, которые может создать новая практика банков по ограничению выдач льготной ипотеки. Так регулятор отреагировал на изменение условий предоставления кредитов с господдержкой в крупнейших банках.

«Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — говорится в комментарии ЦБ, поступившем в РБК.

Ранее представитель Банка России сообщал РБК, что регулятор «изучает новые практики» кредиторов по выдаче льготной ипотеки. С января некоторые крупные игроки ввели для потенциальных заемщиков новое условие — клиент может рассчитывать на ипотеку по госпрограммам, только если приобретает жилье у застройщика — партнера банка. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку. Такие изменения вступили в силу в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии», Промсвязьбанке.

Новый подход кредитных организаций вызвал неоднозначную реакцию застройщиков — некоторые девелоперы отказывались от сотрудничества с определенными банками или предупреждали о переносе этой комиссии в стоимость недвижимости, писал РБК.

ЦБ введет дополнительный контроль за кредиторами, которые изменили подход к выдаче льготной ипотеки, следует из комментария регулятора: «Чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам, Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Для кредитов с низким уровнем обеспеченности залогом предусмотрены повышенные требования к капиталу банков».

Банк России также предложил оператору основных программ льготной ипотеки — госкорпорации «Дом.РФ» пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой для банков. Для тех игроков, что не ввели комиссии, лимит может быть расширен «для выравнивания ситуации», считает ЦБ.