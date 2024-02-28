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Финансы ,  
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ВТБ отменил дополнительные комиссии для партнеров по льготной ипотеке

ВТБ вернул стандартные условия по льготной ипотеке, отменив комиссии
ВТБ снова начнет предоставлять льготную ипотеку клиентам без условия о застройщике-партнере. Ограничения, из-за которых у крупных банков возник конфликт с девелоперами, в ВТБ сохранялись полтора месяца
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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

ВТБ с 28 февраля отменил комиссии для застройщиков-партнеров, которые взимал при выдаче ипотеки с господдержкой, сообщил РБК представитель банка.

«Ситуация на рынке останется подвижной, а выдачи по таким программам для банков — убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка», — добавил он. Ранее о пересмотре условий льготной ипотеки в ВТБ сообщил Forbes.

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Фото:Александр Алпаткин / ТАСС

ВТБ ограничил выдачи кредитов на жилье по льготным ставкам с 12 января, став вторым игроком после «Сбера», кто решился на комиссии. Крупные кредиторы объясняли изменение подхода тем, что после пересмотра правительством условий по льготной ипотеке для банков изменилась ставка возмещения, по которой рассчитываются субсидии за выдачу таких кредитов из бюджета, и они стали нерентабельны. Чтобы сохранять для клиентов льготную ставку, кредиторы потребовали от застройщиков-партнеров субсидировать ее за счет комиссии. Это привело к конфликту крупных банков и девелоперов. На такую практику также обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России. Причем в ЦБ заявляли, что расчеты банков об убыточности льготной ипотеки имеют «элемент лукавства».

Для «Сбера» комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — временное решение, сказал глава банка Герман Греф 28 февраля. Он не уточнил, когда решение может быть отменено, но призвал «находить какие-то решения, которые устраивают все стороны».

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Герман Греф

По словам Грефа, трансформация льготных программ в конце 2023 года была «типичной ошибкой в принятии решений».

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«Банки лишили стимулов заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеке, но настолько непрофессионально были сделаны эти выводы, что даже стыдно было слушать. Банки, если бы они зарабатывали такие деньги, у нас бы сейчас была битва за то, чтобы выдать такие кредиты. Когда все банки остановили кредитование, и только несколько банков только по политическим мотивам продолжали это делать и делают это в минимальных объемах, надо, наверное, было посмотреть, что на рынке происходит», — отметил глава Сбербанка.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки ВТБ Ипотека льготная ипотека
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