ВТБ предложил решение «нездоровой» ситуации со льготной ипотекой

ВТБ предлагает вернуть на прежний уровень размер субсидий, которые банки получают от государства за выдачу льготной ипотеки. Выдачи кредитов по госпрограмме стали для банков убыточными

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ВТБ предложил поднять до прежнего уровня — до 2,5 п.п. — размер возмещения банкам по программам льготной ипотеки для решения «нездоровой» ситуации на рынке. Сейчас оно составляет 1,5 п.п. Об этом сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на дне финансов на площадке международной выставки-форума «Россия».

«Сложившаяся ситуация для рынка — нездоровая. Мы понимаем стремление регулятора охладить рынок кредитования, в том числе ипотечный, однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников. Этих целей можно добиться другими инструментами регулирования госпрограмм. В этой связи мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 п.п., до значения в 2,5 п.п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру — для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир», — сказал Горшков.

По словам Горшкова, в условиях последнего сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. «Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная», — привел цифры Горшков.

В таких условиях у ВТБ было только два решения проблемы: прекратить выдавать убыточные кредиты, то есть фактически всю льготную ипотеку, либо решить вопрос совместно с аккредитованными застройщиками, объяснил Горшков: «ВТБ сотрудничает с абсолютным большинством застройщиков России. Наши партнеры — это тысячи компаний по всей стране, в том числе крупнейшие застройщики. Подавляющая их часть заявила о готовности работать по новым условиям, со всеми компаниями мы находимся в постоянном контакте».

Что пошло не так с программой льготной ипотеки

В начале января 2024 года ряд крупных банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, ввели новое условие выдачи ипотеки по госпрограммам — ее оформление возможно только в том случае, если клиент приобретает жилье у застройщика — партнера банка. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку. Сбербанк и ВТБ объясняли изменение условий для клиентов «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке». С 1 января минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке не выше 8% годовых, был поднят с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн руб. для всех регионов России. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое больше — 12 млн руб. Правительство не пересматривало условия по семейной ипотеке. При этом изменения со стороны банков затрагивают и эту программу. По мнению экспертов, банки ввели новые требования из-за изменения порядка получения субсидии от государства, из-за чего при текущем уровне ключевой ставки рентабельность выдачи таких кредитов для них значительно снизилась.

Из-за новых условий выдачи ипотеки некоторые девелоперы отказывались от сотрудничества с определенными банками или предупреждали о переносе этой комиссии в стоимость недвижимости. В свою очередь, Банк России раскритиковал новый подход кредитных организаций, указав на риски такой практики. По мнению регулятора, выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, приведет к снижению прозрачности, ослаблению конкуренции и повысит сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. «Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — подчеркнул представитель ЦБ. Он добавил, что Банк России введет дополнительный контроль за кредиторами, которые изменили подход к выдаче льготной ипотеки.