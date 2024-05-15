Минфин предложил поднять ставку по ипотеке для части семей с детьми

Чебесков сообщил, что семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет. В начале марта Минфин заявил о продлении программы до 2030 года. По предварительным данным, на это пойдет 1,5 трлн руб.

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Минфин предлагает повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет до 12%. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2024», передает корреспондент РБК.

По его словам, сейчас семейная ипотека действует для семей с детьми, рожденными после 2018 года, даже если ребенок один, и/или для семей с двумя несовершеннолетними детьми.

«Вот мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка. Все признаем, что это не демографическая мера», — говорит он. Чебесков подчеркнул, что Минфин предлагает повышение ставки, так как «это не совсем уже демография, а больше некая антикризисная инициатива — что, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять [ипотеку]». Остальные детали и варианты сейчас обсуждаются. Решений по этому поводу пока нет, уточнил он.

По словам Чебескова, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет. «Это прямое поручение президента [Владимира Путина], оно будет исполнено, это продление будет», — сказал он. Глава государства подписал соответствующий документ в начале апреля.

В начале марта Минфин заявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Говорилось, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года.

Льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека» национального проекта «Демография» сейчас могут получить в том числе те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что бюджетные расходы на продление программы семейной ипотеки прогнозируются на уровне 1,5 трлн руб. Дополнительные расходы на продление программы в 2024 году при этом оцениваются в размере 260 млрд руб. Минфин подчеркивал, что такие расчеты являются предварительными.

Ведомство тогда предупреждало о необходимости снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок. Так, по итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достиг порядка 90%.

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали жилищные кредиты на общую сумму около 7,8 трлн руб., это рекордный показатель за всю историю рынка. 57% из них пришлось на займы по льготным программам.