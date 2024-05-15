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Льготная ипотека 2024 ,  
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Минфин предложил поднять ставку по ипотеке для части семей с детьми

Минфин предложил повысить ставку по ипотеке семьям с двумя детьми
Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
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Ипотека
Чебесков сообщил, что семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет. В начале марта Минфин заявил о продлении программы до 2030 года. По предварительным данным, на это пойдет 1,5 трлн руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин предлагает повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет до 12%. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок — 2024», передает корреспондент РБК.

По его словам, сейчас семейная ипотека действует для семей с детьми, рожденными после 2018 года, даже если ребенок один, и/или для семей с двумя несовершеннолетними детьми.

«Вот мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка. Все признаем, что это не демографическая мера», — говорит он. Чебесков подчеркнул, что Минфин предлагает повышение ставки, так как «это не совсем уже демография, а больше некая антикризисная инициатива — что, когда ставки очень высокие, все-таки есть возможность по более низкой ставке взять [ипотеку]». Остальные детали и варианты сейчас обсуждаются. Решений по этому поводу пока нет, уточнил он.

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По словам Чебескова, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, в которых есть дети младше шести лет. «Это прямое поручение президента [Владимира Путина], оно будет исполнено, это продление будет», — сказал он. Глава государства подписал соответствующий документ в начале апреля.

В начале марта Минфин заявил о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Говорилось, что для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Программа должна была завершиться 1 июля 2024 года.

Льготную ипотеку по программе «Семейная ипотека» национального проекта «Демография» сейчас могут получить в том числе те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.

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Фото:Shutterstock

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что бюджетные расходы на продление программы семейной ипотеки прогнозируются на уровне 1,5 трлн руб. Дополнительные расходы на продление программы в 2024 году при этом оцениваются в размере 260 млрд руб. Минфин подчеркивал, что такие расчеты являются предварительными.

Ведомство тогда предупреждало о необходимости снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок. Так, по итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достиг порядка 90%.

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали жилищные кредиты на общую сумму около 7,8 трлн руб., это рекордный показатель за всю историю рынка. 57% из них пришлось на займы по льготным программам.

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Георгий Смирнов, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Минфин льготная ипотека Дети

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