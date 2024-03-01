В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье

Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Они теперь касаются как первичного, так и вторичного жилья. Надбавки связаны с уровнем долговой нагрузки заемщика и размером первоначального взноса

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С 1 марта Банк России ввел дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это следует из опубликованного решения совета директоров ЦБ.

Решение принято, чтобы снизить риски закредитованности граждан, объяснили в пресс-службе Банка России. В частности, регулятор планирует ограничить рост ипотеки, исключив из нее граждан с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). В ЦБ отметили, что введенные надбавки будут стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика.

Надбавки касаются ипотеки на первичное и вторичное жилье. В первом случае размер коэффициента будет зависеть от первоначального взноса. Так, для кредитов на новостройки с первоначальным взносом от 10 до 15% коэффициент составит 3 при условии, что у заемщика нет других кредитов. Для заемщиков, чей ПДН превышает 80%, коэффициент риска повысился с 6 до 9.

Не применялся коэффициент и для кредитов на новостройки с первоначальным взносом 15–20%. Теперь коэффициент риска составит 1,5. При ПДН выше 80% коэффициент увеличился с 4 до 8. Для кредитов с первым взносом 20–30% с 1 марта также применяется коэффициент. Теперь он равен 1. Для лиц с ПДН более 80% он повысился с 3 до 7.

Повышение затронуло и кредиты на новостройки с первоначальным взносом 30–50%. Для заемщиков с ПДН выше 80% коэффициент увеличился с 2 до 6. Для кредитов с первым взносом более 50% и ПДН выше 80% коэффициент теперь составляет 5 вместо 1.

В случае со вторичным жильем размер коэффициента зависит от соотношения размера основного долга по ипотечному кредиту и справедливой стоимости предмета залога (LTV). При LTV от 0 до 70 повышение коэффициента коснулось только лиц с ПДН более 80%. Если LTV составляет от 0 до 50, то значение коэффициента равно не 0,5, а 2. По кредитам с LTV от 50 до 70 коэффициент увеличился с 1 до 3.

В сегменте кредитов с LTV 70–80 изменения затронули в том числе заемщиков без кредитной нагрузки. Для них ввели коэффициент 0,25, хотя раньше он не применялся. С ПДН выше 80% коэффициент увеличился с 1,5 до 3,5. По жилищным займам с LTV 80–85 для лиц без долговой нагрузки ввели коэффициент 0,75, а для лиц с ПДН выше 80% — увеличили с 2 до 4.

Нововведения затронули и кредиты с LTV 85–90. Для заемщиков без ПДН добавили коэффициент 1,5, а для лиц с ПДН более 80% повысили с 3 до 5.

Для займов с LTV выше 90 нововведения затронули только заемщиков с долговой нагрузкой от 80%. Для них коэффициент увеличили с 4 до 7.

Ограничения приведут «к снижению уровня кредитных рисков и повышению устойчивости банковской системы», объяснял «РБК Недвижимость» заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов. Однако это снизит уровень доступности ипотеки для части населения, уточнил эксперт.

Кроме того, новые меры могут спровоцировать рост цен на недвижимость, говорила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, россияне будут стараться взять жилье в ипотеку до того, как условия кредита снова изменятся. Это грозит «всплеском» спроса на ипотеку и, как следствие, ростом стоимости жилья.

Предыдущее повышение надбавок ЦБ провел 1 октября 2023 года. Тогда изменения коснулись заемщиков с высоким ПДН (более 50%) и кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%).