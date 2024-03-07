 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Льготная ипотека 2024 ,  
0 

Минфину предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

«Дом.РФ» предложил связать ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье
Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
«Дом.РФ» предложила снизить ставку по семейной ипотеке до 5% при рождении второго ребенка и до 4% после рождения третьего и последующих. Льготу хотят распространить только на новые займы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Дом.РФ» предлагает ввести механизм снижения ставок по семейной ипотеке при условии пополнения семьи, сообщили «Известиям» в госкорпорации.

Предложение подразумевает уменьшение ставки по семейной ипотеке на 1 п. п. (до 5%) при рождении второго ребенка и на 2 п. п. (до 4%) — третьего и последующих детей. Льгота будет доступна только для новых займов по государственной программе.

Сейчас в программе ссуд под 6% могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.

В «Дом.РФ» заявили, что инициативу рассмотрят на заседании рабочей группы, которая сейчас формируется в Минфине. Участники группы будут обсуждать меры по снижению общего влияния льготных программ на ипотечный рынок, сообщили газете в ведомстве.

Семейная ипотека — 2024: условия, документы, нюансы
Недвижимость
Фото:Evgeny Atamanenko\shutterstock

Программа льготной семейной ипотеки появилась в 2018 году, ее несколько раз расширяли и дополняли. В конце февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что она будет действовать до 2030 года. По оценке Минфина, в 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу составят примерно 260 млрд руб., а общая сумма расходов с учетом продления до 2030 года — 1,5 трлн руб.

По данным «Дом.РФ», с начала 2023 года по середину октября доля семейной ипотеки в выдаче жилищных кредитов по льготным программам составила 47% (1,5 млрд руб.). В число регионов — лидеров по выдаче в рамках программы вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область. В 2023–2024 годах, ожидают в компании, этой мерой воспользуются около 240 тыс. семей.

Читайте на РБК Pro
«Третьи страны» помогают обходить санкции. Как это поменяло их экономику
Бургерная динамика: зачем в Wendy's вводят гибкие цены на бургеры
Ваши данные уже в даркнете. Хакер из IBM — о новых методах кражи личности
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще

Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter

Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать

Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома

Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального

Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами

Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»

Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дом.РФ льготная ипотека Дети Минфин
Материалы по теме
Минфин оценил расходы на продление семейной ипотеки
Финансы
В России продлят льготную семейную ипотеку
Экономика
Набиуллина пообещала новые меры против лазеек при выдаче ипотеки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 98,2 (-0,73) Инвестиции, 06 мар, 17:22 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 90,34 (-0,82) Инвестиции, 06 мар, 17:22
Выдачи ипотеки в России в январе-феврале откатились к минимуму за 4 года Финансы, 12:01
Как подобрать полностью аналогичную иностранному софту РБК и Softline, 11:59
Как санкции Запада изменили экономику «третьих стран» — The Economist Pro, 11:57
Акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российских активов Инвестиции, 11:57
«Газпром» решил взыскать с польских Europol Gaz и Orlen более $900 млн Бизнес, 11:51
Треть домов осталась без отопления после взрыва на ТЭЦ в Туве Общество, 11:40
Москва запустила карту всех строящихся в городе объектов Недвижимость, 11:35
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Застройщик «Прогресс» внедрил новую систему повышения оплаты труда Пресс-релиз, 11:33
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 11:30
Премьер Словакии увидел угрозу отношениям с Чехией из-за Украины Политика, 11:25
Единственным оппонентом Байдена осталась автор книг по саморазвитию Политика, 11:20
Бургерная динамика: зачем в Wendy's вводят гибкие цены на бургеры Pro, 11:10
Минфину предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей Финансы, 11:09
Парковки в Москве 8 и 9 марта станут бесплатными Общество, 11:01