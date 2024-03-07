Минфину предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

«Дом.РФ» предложила снизить ставку по семейной ипотеке до 5% при рождении второго ребенка и до 4% после рождения третьего и последующих. Льготу хотят распространить только на новые займы

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«Дом.РФ» предлагает ввести механизм снижения ставок по семейной ипотеке при условии пополнения семьи, сообщили «Известиям» в госкорпорации.

Предложение подразумевает уменьшение ставки по семейной ипотеке на 1 п. п. (до 5%) при рождении второго ребенка и на 2 п. п. (до 4%) — третьего и последующих детей. Льгота будет доступна только для новых займов по государственной программе.

Сейчас в программе ссуд под 6% могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.

В «Дом.РФ» заявили, что инициативу рассмотрят на заседании рабочей группы, которая сейчас формируется в Минфине. Участники группы будут обсуждать меры по снижению общего влияния льготных программ на ипотечный рынок, сообщили газете в ведомстве.

Программа льготной семейной ипотеки появилась в 2018 году, ее несколько раз расширяли и дополняли. В конце февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что она будет действовать до 2030 года. По оценке Минфина, в 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу составят примерно 260 млрд руб., а общая сумма расходов с учетом продления до 2030 года — 1,5 трлн руб.

По данным «Дом.РФ», с начала 2023 года по середину октября доля семейной ипотеки в выдаче жилищных кредитов по льготным программам составила 47% (1,5 млрд руб.). В число регионов — лидеров по выдаче в рамках программы вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область. В 2023–2024 годах, ожидают в компании, этой мерой воспользуются около 240 тыс. семей.