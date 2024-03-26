«Сбер» отменил дополнительные комиссии для партнеров по льготной ипотеке

«Сбер» частично откажется от взимания комиссий с застройщиков при выдаче льготной ипотеки. Ужесточение условий по программам, затронувшее клиентов и вызвавшее конфликт с девелоперами, действовало меньше трех месяцев

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Сбербанк частично отменит требования субсидирования льготной ипотеки: с 28 марта это коснется зарплатных клиентов, с 4 апреля меры будут расширены, следует из сообщения кредитной организации. С этого момента банк откажется от обязательного взимания комиссии от застройщиков, которую ввел в начале января.

«С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента», — говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее «Сбер» установил условие, что заемщик может оформить льготную ипотеку под 8% или семейную ипотеку, только если приобретает недвижимость у застройщика — партнера банка. Такая схема как раз предполагала уплату комиссии девелопером банку, что вызвало конфликт между участниками рынка. По новым условиям, с 28 марта зарплатные клиенты Сбербанка смогут оформить ссуду по льготным программам независимо от того, у какого застройщика покупают жилье. С 4 апреля это станет доступно всем клиентам, если недвижимость приобретается не у партнера банка, а у застройщиков, получающих проектное финансирование в «Сбере».

«Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов. Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на «Домклик», а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку», — прокомментировал решение директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Сбербанк был первым игроком на рынке, кто ввел подобное условие по льготной ипотеке. Вслед за ним это сделали другие крупные участники рынка, что привело к конфликту банков и застройщиков. Кредитные организации мотивировали свои решения тем, что после изменения правительством условий программ выдача льготных кредитов стала нерентабельна.

Для «Сбера» комиссии для застройщиков по льготной ипотеке — временное решение, говорил глава банка Герман Греф 28 февраля.

«Это временная мера. Мы будем вместе балансировать с нашими клиентами и застройщиками. Чтобы и мы не генерили убыток — мы не можем генерить убыток на таком гигантском портфеле и не будем этого делать, но, конечно же, мы не можем допустить такого резкого обрыва, чтобы пострадали наши клиенты», — объяснял топ-менеджер.

РБК направил запрос в «Сбер».

Схему банков с комиссиями от застройщиков критиковали в ЦБ. Там, в частности, отмечали, что аргументация кредиторов о необходимости комиссий имеет «элемент лукавства». Ранее от условия субсидирования льготной ипотеки застройщиками отказался ВТБ.