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Финансы ,  
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Минфин сообщил о вероятности роста ставки по дальневосточной ипотеке

Замглавы Минфина Чебесков допустил рост ставки по дальневосточной ипотеке с 2%
Виды Владивостока
Виды Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Власти обсуждают возможность повышения ставки по программе дальневосточной ипотеки, сейчас составляющей 2%, заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает корреспондент РБК.

«Идет дискуссия по Дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе, потому что сейчас она находится на уровне 2%. Мы видим, что, в принципе, что те задачи, которые стояли по программе, они выполнены с точки зрения запуска строительства, а 2% — все-таки слишком низкая ставка», — сказал он.

Чебесков не уточнил, на сколько может быть повышена ставка по Дальневосточной ипотеке. При этом параметры Арктической ипотеки, где тоже действует ставка 2%, пока пересматриваться не будут, поскольку объемы кредитования по ней небольшие. Замминистра финансов также не раскрыл, как может измениться ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет.

«На столе много вариантов <…> Разброс предложений довольно высокий: оставить так же, как есть, а с другой стороны, — что для семей с детьми старшего возраста это вообще не является демографической мерой, а является только поддержкой строительной отрасли, и были и предложения вообще исключить такую поддержку. Сейчас пытаемся найти некий баланс», — сказал Чебесков.

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