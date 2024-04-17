Минфин сообщил о вероятности роста ставки по дальневосточной ипотеке
Власти обсуждают возможность повышения ставки по программе дальневосточной ипотеки, сейчас составляющей 2%, заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает корреспондент РБК.
«Идет дискуссия по Дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе, потому что сейчас она находится на уровне 2%. Мы видим, что, в принципе, что те задачи, которые стояли по программе, они выполнены с точки зрения запуска строительства, а 2% — все-таки слишком низкая ставка», — сказал он.
Чебесков не уточнил, на сколько может быть повышена ставка по Дальневосточной ипотеке. При этом параметры Арктической ипотеки, где тоже действует ставка 2%, пока пересматриваться не будут, поскольку объемы кредитования по ней небольшие. Замминистра финансов также не раскрыл, как может измениться ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет.
«На столе много вариантов <…> Разброс предложений довольно высокий: оставить так же, как есть, а с другой стороны, — что для семей с детьми старшего возраста это вообще не является демографической мерой, а является только поддержкой строительной отрасли, и были и предложения вообще исключить такую поддержку. Сейчас пытаемся найти некий баланс», — сказал Чебесков.
Материал дополняется
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники