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Льготная ипотека 2024 ,  
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Путин объявил о расширении новой версии семейной ипотеки

Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Условия семейной ипотеки для семей с детьми вне зависимости от возраста распространят на тех, кто хочет купить жилье в малых городах и регионах с недостаточным объемом строительства жилья, а также тех, кто хочет сам построить дом
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Новую программу семейной ипотеки, которая заработает с 1 июля 2024 года, расширят на семьи, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, и на тех, кто хочет построить свой дом, вне зависимости от того, в каком регионе он собирается это сделать. Об этом сказал президент России и Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«Для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом», — сказал Путин. Он попросил правительство запустить эти условия с 1 июля 2024 года.

Программа льготной семейной ипотеки работает с 2018 года. Срок действия нынешней программы со ставкой 6% истекает 1 июля 2024 года, однако в ходе оглашения послания Федеральному собранию в феврале 2024 год Путин поручил продлить кредит с господдержкой еще на шесть лет — до 2030 года. Но прежняя ставка в 6% сохранилась только для семей с детьми до шести лет включительно. Сейчас эти условия расширили, однако Путин не сказал, на каких условиях будет действовать программа льготной ипотеки для семей с детьми старше шести лет, которые не подпадают под новые требования. Ранее несколько параметров изменения господдержки обсуждал Минфин.

Минфин заявил об обсуждении условий выдачи семейной ипотеки
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Так, Минфин предлагал повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет до 12%. Минфин также обсуждает возможность исключить из льготной программы семьи с высоким доходом, говорил замминистра финансов Иван Чебесков в апреле 2024 года телеканалу РБК. «Мы также обсуждаем возможность введения некоего ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил он.

До 1 июля 2024 года семейная ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Кредит можно оформить по ставке не выше 6% на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных регионов.

«Цикл поддержки через льготную ипотеку заканчивается. Эта мера принималась как антикризисная — после пандемии, во время пандемии, когда стройка останавливалась, нужно было поддержать спрос. Сейчас государство переходит на конкретные такие адресные меры поддержки», — сказал в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Рыночная же ипотека будет доступна россиянам с 2026 года в связи со снижением ключевой ставки, рассчитывает Мутко.

По данным «Дом.РФ», на 31 мая средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 17,11% на покупку жилья в новостройке, 17,23% для вторичного рынка, а также 17,56% в случае рефинансирования. При этом крупнейшие банки подняли ставки по рыночной ипотеке. Сбербанк с 5 июня повысил до 18,2% и выше, ВТБ увеличил с 29 мая до 17,5% и выше.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Ипотека розничные банки льготная ипотека жилье
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