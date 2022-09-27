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Bloomberg увидел риск для экономики Европы, превышающий кризис 2008 года

Страны ЕС выделили €314 млрд на смягчение ущерба от энергетического кризиса, который грозит рецессией, схожей с ситуацией 2008–2009 годов, пишет Bloomberg. Руководство ЕС считает последствия «ценой свободы»
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Экономический ущерб Европе из-за прекращения поставок российского газа грозит превзойти влияние мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, причем Германия пострадает сильнее прочих, считают аналитики агентства Bloomberg.

Базовый сценарий развития ситуации на основе модели энергорынка и экономики ЕС предполагает падение ВВП на 1% в первом квартале 2023 года, причем спад начнется в четвертом квартале 2022-го. Если же зима будет особенно холодной, а Евросоюз не обеспечит эффективного распределения запасов газа, спад может достичь 5%, прогнозирует агентство, указывая, что этот показатель близок к тому, который наблюдался во время рецессии 2009 года. Даже если ситуация не будет развиваться настолько негативно, считают аналитики Bloomberg, Евросоюзу все равно грозит третий по величине спад экономики со времен Второй мировой войны.

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«Европа явно приближается к тому, что может оказаться довольно глубокой рецессией», — заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд.

Страны Евросоюза к середине сентября выделили €314 млрд для смягчения влияния кризиса на предприятия и население, подсчитали в аналитическом центре Bruegel, пишет Bloomberg. Эксперты отметили, что Германия инвестировала €8 млрд в энергетическую компанию Uniper SE, Франция решила выделить €16 млрд на ограничение роста цен на электричество и газ до 15% в 2023 году, правительство Италии одобрило план помощи на €14 млрд, а Нидерланды опубликовали пакет поддержки домохозяйств на €17,2 млрд, в который вошли повышение минимальной заработной платы и рост налогов на прибыль для корпораций.

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Фото:ec.europa.eu

Европейские лидеры в последние недели предупреждали об угрозе кризиса на континенте, французский президент Эмманюэль Макрон счел, что ситуация означает конец изобилия. «То, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение», — оценил он. Сербский президент Александр Вучич предупредил о скорых отключениях света в Европе и энергетическом катаклизме. На этом фоне венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно призывал к отмене санкций против России, поскольку они не смогли «положить конец войне».

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«В Европе жить становится хуже, работать — хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает, это очевидная реальность. Конечно, вопросы у простых граждан к руководству их стран будут появляться все больше», — отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что «никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию».

Руководство ЕС признавало негативное влияние ограничительных мер против России на ситуацию с энергетикой в краткосрочной перспективе, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал такое положение ценой свободы. Он объяснил, что санкции не смогут быстро остановить конфликт на Украине, но способны создать для России экономические трудности. По его мнению, в среднесрочной перспективе страна окажется в технологической, научной и экономической изоляции. По данным CNN, американские власти опасаются, что европейцы изменят свое отношение к санкциям с приближением зимы и ростом цен на электроэнергию.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
энергокризис Евросоюз кризис 2008 года экономический спад
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