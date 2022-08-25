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Вучич предупредил Европу об энергетическом катаклизме

Президент Сербии Вучич заявил о скором энергетическом катаклизме в Европе
Сербия будет ежедневно отслеживать и «сражаться» за собственную стабильность в энергетике, заявил Вучич. По его мнению, крупным странам Европы грозят в ближайшее время отключения света. Макрон ранее предупредил о «конце изобилия»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Stringer / Getty Images)

Крупнейшие европейские страны в ближайшее время столкнутся с отключениями света в связи с энергетическим кризисом, такая ситуация станет катаклизмом, заявил сербский президент Александр Вучич во время пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube. Его цитирует RTV.

Он отметил, что пока не может подтвердить, что в Сербии тоже будут отключения электроэнергии, однако власти намерены «сражаться каждый день» за энергетическую стабильность. Вучич указал, что до окончания действия режима чрезвычайного положения в стране (его ввели до 31 марта) осталось немногим более семи месяцев, каждый день официальный Белград будет отслеживать ситуацию. Сербия в этих условиях обладает хорошим состоянием финансовой системы, заверил президент.

«В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

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Вучич во время своей речи напомнил о словах французского президента Эмманюэля Макрона, который в этот же день заявил о начале энергетического и ресурсного кризиса, после чего призвал жителей республики сплотиться для решения проблем. Кроме того, он указал на рост и укрепление «нелиберальных, авторитарных режимов», предупредив, что «режим свободы» во Франции имеет цену и «может потребовать жертв».

«То, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец изобилия, конец дешевой ликвидности», — рассказал президент Франции. Он считает, что последствием этих событий станет дефицит технологий и продуктов, которые, «как казалось, были постоянно доступны».

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О проблемах в зимний период предупреждал и лондонский мэр Садик Хан, указывая, что многие столкнутся с выбором: отопление либо питание. При этом, продолжил он, «как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого». Мэр прикрепил к своей публикации в Twitter инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года в Великобритании может превысить £4 тыс. (280 тыс. руб.). Эта ситуация требует вмешательства власти королевства.

«Я призываю правительство прислушаться к призывам заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию», — подчеркнул он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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