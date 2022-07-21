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Война санкций ,  
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Кремль заявил, что позиции стран никогда не менялись под влиянием санкций

В ЕС 21 июля утвердили новые санкции против России. Песков отметил, что бюрократия в Брюсселе «еще более тягучая», чем в СССР, поэтому союз не может корректировать ограничения, чтобы они меньше вредили его населению
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Санкции никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«С завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые и новые санкции, хотя, очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это точно не происходит с Россией, а ограничения вредят в первую очередь интересам самого ЕС и его населения, «которое начинает, очевидно, мучиться от этих санкций и их последствий».

Песков отметил, что Вашингтон в этом смысле действует разумнее: вводит «лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам». Европейская же бюрократия по своим объемам превосходит советскую, «европейская бюрократия еще более тягучая» и поэтому не позволяет оперативно вносить корректировки.

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21 июля Евросоюз утвердил новые санкции против России, включая эмбарго на золото. Полный список очередного набора рестрикций будет опубликован позднее на сайте официального журнала ЕС. Седьмой по счету пакет мер призван в первую очередь уточнить и усилить эффективность уже введенных санкций, отмечали в Еврокомиссии. В частности, она предлагала уточнить уже введенные ограничения, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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