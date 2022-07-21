Кремль заявил, что позиции стран никогда не менялись под влиянием санкций

В ЕС 21 июля утвердили новые санкции против России. Песков отметил, что бюрократия в Брюсселе «еще более тягучая», чем в СССР, поэтому союз не может корректировать ограничения, чтобы они меньше вредили его населению

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Санкции никогда не приводили к смене позиции стран, против которых их вводили, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«С завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые и новые санкции, хотя, очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это точно не происходит с Россией, а ограничения вредят в первую очередь интересам самого ЕС и его населения, «которое начинает, очевидно, мучиться от этих санкций и их последствий».

Песков отметил, что Вашингтон в этом смысле действует разумнее: вводит «лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам». Европейская же бюрократия по своим объемам превосходит советскую, «европейская бюрократия еще более тягучая» и поэтому не позволяет оперативно вносить корректировки.

21 июля Евросоюз утвердил новые санкции против России, включая эмбарго на золото. Полный список очередного набора рестрикций будет опубликован позднее на сайте официального журнала ЕС. Седьмой по счету пакет мер призван в первую очередь уточнить и усилить эффективность уже введенных санкций, отмечали в Еврокомиссии. В частности, она предлагала уточнить уже введенные ограничения, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».