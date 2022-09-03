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+19 °C в офисе и темные витрины: как европейцы снижают энергопотребление

Европейские страны, энергосистемы которых зависят от поставок российского газа, вынуждены экстренно снижать энергопотребление. Населению предлагают снизить температуру отопления в домах, а розничной торговле — отказаться от световой рекламы. Об этих и других ограничениях — в фотогалерее РБК
Германия
Фото:Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Правительство Германии приняло меры для экономии электроэнергии. Теперь в стране:

  • нельзя устанавливать минимальную температуру в арендуемых помещениях, то есть арендаторы могут отказаться от отопления или установить температуру ниже, чем это прописано в договоре;
  • нельзя нагревать воду в частных бассейнах;
  • необходимо отключать отопление помещений, в которых люди не проводят время регулярно (коридоры, холлы, фойе и технические помещения);
  • максимальная температура воздуха в общественных нежилых зданиях должна составлять 19 ℃ (ранее рекомендуемая температура для офисов была 20 ℃);
  • проточные водонагреватели или децентрализованные баки — аккумуляторы горячей воды должны быть отключены, если используются в основном для мытья рук;
  • запрещена подсветка зданий или памятников, кроме кратковременного освещения во время культурно-массовых мероприятий и народных гуляний;
  • двери отапливаемых магазинов должны быть закрыты, а подсветка магазинов (световая реклама) выключена с 22:00 до 16:00
Фото:Frank May / DPA / ТАСС
Фото: Frank May / DPA / ТАСС

Также в июне этого года немецкое правительство опубликовало рекомендации по энергосбережению для населения. Гражданам страны советуют:

  • понижать комнатную температуру;
  • не загораживать обогреватели мебелью, шторами или панелями;
  • использовать уплотнительные планки и профили для сохранения тепла в помещении при закрытых окнах и дверях;
  • использовать водосберегающие душевые насадки;
  • мыть руки холодной водой;
  • готовить еду под крышкой, а при использовании электрической плиты выключать ее раньше и использовать остаточное тепло;
  • использовать экопрограммы для посудомоечных и стиральных машин
Испания
Фото:Isabel Infantes / Reuters
Фото: Isabel Infantes / Reuters

В августе парламент Испании утвердил новые правила энергосбережения:

  • в общественных местах температура отопления не должна быть выше 19 °C, а кондиционирование воздуха — ниже 27 °C;
  • к концу сентября все кондиционируемые и отапливаемые помещения должны быть оборудованы механизмом автоматического закрывания дверей;
  • после 22:00 магазины должны выключать освещение витрин
Ирландия
Фото:Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

В Ирландии запустили госпрограмму по сохранению энергии. Жителям страны предлагают начать экономить электроэнергию, в частности:

  • контролировать температуру дома с помощью таймеров и термостатов;
  • не использовать бытовые приборы в часы пик;
  • не использовать автомобили для поездок на небольшие расстояния;
  • ездить на более низких скоростях, чтобы сократить расход топлива.

Из-за резкого роста цен правительство Ирландии также продумало меры поддержки домохозяйств и предприятий, которые подвергаются наибольшему риску топливной бедности. В их число вошли:

  • снижение НДС;
  • снижение размера обязательных коммунальных сборов;
  • снижение размера акцизного сбора на бензин и дизель;
  • выделение 109 млн евро на модернизацию домов;
  • выделение 20 млн евро на солнечные фотоэлектрические панели;
  • выделение 18 млн евро на экстренную поддержку лицензированных транспортных операторов
Франция
Фото:Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Bloomberg сообщил, что премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала предприятия сократить потребление энергии. Министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рунаше заявила, что в ближайшие дни в стране введут меры по энергосбережению. Они включают в себя обязанности магазинов:

  • закрывать двери, если в помещении работает кондиционер или отопление;
  • выключать световую рекламу и вывески ночью.

Нарушителям грозят штрафы от €750 до €1500.

Первый заместитель мэра Страсбурга также предложил ввести ограничения на рождественскую иллюминацию

Италия
Фото:Davide Fracassi / Pacific Press / ZUMA / ТАСС
Фото: Davide Fracassi / Pacific Press / ZUMA / ТАСС
По сообщению итальянского информационного агентства Adnkronos, сейчас Италия не следует примеру других европейских стран. Единственная немедленная мера, которая будет принята постановлением министра в сентябре, — понижение температуры в частных домах и государственных учреждениях на один градус, с 20 до 19 °C
Греция
Фото:Shutterstock
Фото: Shutterstock

По данным греческого издания Fortune Greece, генеральный секретарь энергетики страны Александра Сдуку заявила о кампании по контролю энергопотребления в стране. В частности, к ней относятся:

  • регулирование температур зимой и летом на уровнях рационального использования;
  • отключение охлаждения, обогрева и освещения в офисных и производственных помещениях в нерабочее время;
  • естественное проветривание зданий в ночное время;
  • установка систем затенения
Нидерланды
Фото:Елена Якобчук / Shutterstock
Фото: Елена Якобчук / Shutterstock

2 апреля правительство Нидерландов запустило акцию по энергосбережению. В рамках программы рекомендуется:

  • принимать душ не дольше пяти минут;
  • устанавливать термостат на 19°C днем и 15°C ночью;
  • экономить энергию на освещении, отоплении и вентиляции служебных помещений на предприятиях;
  • снизить отопление в 200 госучреждениях с 21°C до 19°C.

Также министры отменили ограничение на работу угольных электростанций с 2022-го по 2024 год

Финляндия
Фото:Rainer Jensen / DPA / Global Look Press
Фото: Rainer Jensen / DPA / Global Look Press

В начале осени в Финляндии начинается кампания Astetta alemmas, которая призывает каждого финна принять меры по энергосбережению. Гражданам предлагают:

  • снизить уровень отопления на один градус;
  • сократить время принятия душа;
  • сократить использование развлекательной техники
Швейцария
Фото:Andy Mueller / Zuma / Global Look Press
Фото: Andy Mueller / Zuma / Global Look Press

В конце августа федеральный совет Швейцарии поддержал европейскую цель по экономии газа. В стране предлагают:

  • снизить температуру отопления в зданиях;
  • отключать электронные устройства и компьютеры, которые не требуются для работы;
  • уменьшить количество личных электронных устройств.

Также федеральный совет Швейцарии предлагает объединить свои офисы, чтобы отапливать меньше помещений

Бельгия
Фото:Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

В Бельгии на федеральном уровне приняты меры по ограничению потребления энергии. Теперь в стране:

  • температура отопления во всех зданиях не должна превышать 19 ℃;
  • при использовании кондиционеров максимальная температура не должна быть ниже 27 ℃;
  • подсветка федеральных зданий и памятников должна быть отключена с 19:00 до 6:00
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Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа энергосбережение Европа Франция Германия Финляндия Италия Испания Швейцария
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