+19 °C в офисе и темные витрины: как европейцы снижают энергопотребление
Европейские страны, энергосистемы которых зависят от поставок российского газа, вынуждены экстренно снижать энергопотребление. Населению предлагают снизить температуру отопления в домах, а розничной торговле — отказаться от световой рекламы. Об этих и других ограничениях — в фотогалерее РБК
Правительство Германии приняло меры для экономии электроэнергии. Теперь в стране:
- нельзя устанавливать минимальную температуру в арендуемых помещениях, то есть арендаторы могут отказаться от отопления или установить температуру ниже, чем это прописано в договоре;
- нельзя нагревать воду в частных бассейнах;
- необходимо отключать отопление помещений, в которых люди не проводят время регулярно (коридоры, холлы, фойе и технические помещения);
- максимальная температура воздуха в общественных нежилых зданиях должна составлять 19 ℃ (ранее рекомендуемая температура для офисов была 20 ℃);
- проточные водонагреватели или децентрализованные баки — аккумуляторы горячей воды должны быть отключены, если используются в основном для мытья рук;
- запрещена подсветка зданий или памятников, кроме кратковременного освещения во время культурно-массовых мероприятий и народных гуляний;
- двери отапливаемых магазинов должны быть закрыты, а подсветка магазинов (световая реклама) выключена с 22:00 до 16:00
Также в июне этого года немецкое правительство опубликовало рекомендации по энергосбережению для населения. Гражданам страны советуют:
- понижать комнатную температуру;
- не загораживать обогреватели мебелью, шторами или панелями;
- использовать уплотнительные планки и профили для сохранения тепла в помещении при закрытых окнах и дверях;
- использовать водосберегающие душевые насадки;
- мыть руки холодной водой;
- готовить еду под крышкой, а при использовании электрической плиты выключать ее раньше и использовать остаточное тепло;
- использовать экопрограммы для посудомоечных и стиральных машин
В августе парламент Испании утвердил новые правила энергосбережения:
- в общественных местах температура отопления не должна быть выше 19 °C, а кондиционирование воздуха — ниже 27 °C;
- к концу сентября все кондиционируемые и отапливаемые помещения должны быть оборудованы механизмом автоматического закрывания дверей;
- после 22:00 магазины должны выключать освещение витрин
В Ирландии запустили госпрограмму по сохранению энергии. Жителям страны предлагают начать экономить электроэнергию, в частности:
- контролировать температуру дома с помощью таймеров и термостатов;
- не использовать бытовые приборы в часы пик;
- не использовать автомобили для поездок на небольшие расстояния;
- ездить на более низких скоростях, чтобы сократить расход топлива.
Из-за резкого роста цен правительство Ирландии также продумало меры поддержки домохозяйств и предприятий, которые подвергаются наибольшему риску топливной бедности. В их число вошли:
- снижение НДС;
- снижение размера обязательных коммунальных сборов;
- снижение размера акцизного сбора на бензин и дизель;
- выделение 109 млн евро на модернизацию домов;
- выделение 20 млн евро на солнечные фотоэлектрические панели;
- выделение 18 млн евро на экстренную поддержку лицензированных транспортных операторов
Bloomberg сообщил, что премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала предприятия сократить потребление энергии. Министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рунаше заявила, что в ближайшие дни в стране введут меры по энергосбережению. Они включают в себя обязанности магазинов:
- закрывать двери, если в помещении работает кондиционер или отопление;
- выключать световую рекламу и вывески ночью.
Нарушителям грозят штрафы от €750 до €1500.
Первый заместитель мэра Страсбурга также предложил ввести ограничения на рождественскую иллюминацию
По данным греческого издания Fortune Greece, генеральный секретарь энергетики страны Александра Сдуку заявила о кампании по контролю энергопотребления в стране. В частности, к ней относятся:
- регулирование температур зимой и летом на уровнях рационального использования;
- отключение охлаждения, обогрева и освещения в офисных и производственных помещениях в нерабочее время;
- естественное проветривание зданий в ночное время;
- установка систем затенения
2 апреля правительство Нидерландов запустило акцию по энергосбережению. В рамках программы рекомендуется:
- принимать душ не дольше пяти минут;
- устанавливать термостат на 19°C днем и 15°C ночью;
- экономить энергию на освещении, отоплении и вентиляции служебных помещений на предприятиях;
- снизить отопление в 200 госучреждениях с 21°C до 19°C.
Также министры отменили ограничение на работу угольных электростанций с 2022-го по 2024 год
В начале осени в Финляндии начинается кампания Astetta alemmas, которая призывает каждого финна принять меры по энергосбережению. Гражданам предлагают:
- снизить уровень отопления на один градус;
- сократить время принятия душа;
- сократить использование развлекательной техники
В конце августа федеральный совет Швейцарии поддержал европейскую цель по экономии газа. В стране предлагают:
- снизить температуру отопления в зданиях;
- отключать электронные устройства и компьютеры, которые не требуются для работы;
- уменьшить количество личных электронных устройств.
Также федеральный совет Швейцарии предлагает объединить свои офисы, чтобы отапливать меньше помещений
В Бельгии на федеральном уровне приняты меры по ограничению потребления энергии. Теперь в стране:
- температура отопления во всех зданиях не должна превышать 19 ℃;
- при использовании кондиционеров максимальная температура не должна быть ниже 27 ℃;
- подсветка федеральных зданий и памятников должна быть отключена с 19:00 до 6:00