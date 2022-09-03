+19 °C в офисе и темные витрины: как европейцы снижают энергопотребление

Франция

Bloomberg сообщил, что премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала предприятия сократить потребление энергии. Министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рунаше заявила, что в ближайшие дни в стране введут меры по энергосбережению. Они включают в себя обязанности магазинов:

закрывать двери, если в помещении работает кондиционер или отопление;

выключать световую рекламу и вывески ночью.

Нарушителям грозят штрафы от €750 до €1500.

Первый заместитель мэра Страсбурга также предложил ввести ограничения на рождественскую иллюминацию