CNN узнал опасения США об изменении ЕС политики в отношении России

CNN: США опасаются, что ЕС изменит отношение к санкциям против России из-за энергокризиса

США не зависят от поставок энергоресурсов из России, но допускают, что Европа может изменить отношение к санкциям против Москвы из-за энергетического кризиса, сказали источники CNN. В Белом доме сообщили, что следят за ситуацией

Фото: Drew Angerer / Getty Images News

Население Европы может изменить свое отношение к санкциям против России по мере роста цен на электроэнергию и приближения зимы, власти США считают риск такого развития ситуацию вполне реалистичным. Об этом CNN сообщили несколько источников среди американских чиновников.

Россия «определенно хочет, чтобы европейцы нервничали» и ключевым инструментом в этом стала энергетика, рассказал источник, близкий к разведке одной из западных стран. В правительстве США опираются на тот факт, что поставки энергоресурсов из России имеют незначительную долю, Вашингтон не зависит от них, указали собеседники телеканала.

Кроме того, в Белом доме отслеживают признаки нестабильности в Европе, одним из которых акция протеста в Чехии против высоких цен на энергоносители. Эти данные телеканалу подтвердил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, назвав внимательное отслеживание ситуации очевидным явлением.

«С нашей точки зрения, мы по-прежнему видим твердую решимость и единство на уровне руководства здесь перед лицом того, как [президент России Владимир] Путин использует энергию в качестве оружия. И президент [США Джо Байден] привержен сохранению этого единства, этой решимости и этой силы», — подчеркнул при этом Кирби.

С оценкой Кирби согласились и ряд неназванных высокопоставленных чиновников, опрошенных CNN. По оценке одного из них, действия России укрепили единство ЕС, продемонстрировав европейцам «ее ненадежность».

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Кирби упомянул протесты в Чехии, которые прошли 3 сентября. В центре Праги собрались, по данным полиции, около 70 тыс. человек, акция называлась «Чехия на первом месте!». Среди требований демонстрантов было обеспечение республики газом по низким ценам, «т.е. в первую очередь из Российской Федерации». Чешский премьер-министр Петр Фиала охарактеризовал организаторов акции как приверженных к «крайним взглядам». По его мнению, участникам митинга близка пророссийская ориентация.

«В Европе жить становится хуже, работать хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает, это очевидная реальность. Конечно, вопросы у простых граждан к руководству их стран будут появляться все больше», — оценил представитель российского президента Дмитрий Песков.

В конце августа французский президент Эмманюэль Макрон объявил о конце изобилия в Европе, предупредив, что настал климатический и ресурсный кризис. Сербский лидер Александр Вучич счел, что Европу ждет энергетический катаклизм.