CNN узнал опасения США об изменении ЕС политики в отношении России
Население Европы может изменить свое отношение к санкциям против России по мере роста цен на электроэнергию и приближения зимы, власти США считают риск такого развития ситуацию вполне реалистичным. Об этом CNN сообщили несколько источников среди американских чиновников.
Россия «определенно хочет, чтобы европейцы нервничали» и ключевым инструментом в этом стала энергетика, рассказал источник, близкий к разведке одной из западных стран. В правительстве США опираются на тот факт, что поставки энергоресурсов из России имеют незначительную долю, Вашингтон не зависит от них, указали собеседники телеканала.
Кроме того, в Белом доме отслеживают признаки нестабильности в Европе, одним из которых акция протеста в Чехии против высоких цен на энергоносители. Эти данные телеканалу подтвердил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, назвав внимательное отслеживание ситуации очевидным явлением.
«С нашей точки зрения, мы по-прежнему видим твердую решимость и единство на уровне руководства здесь перед лицом того, как [президент России Владимир] Путин использует энергию в качестве оружия. И президент [США Джо Байден] привержен сохранению этого единства, этой решимости и этой силы», — подчеркнул при этом Кирби.
С оценкой Кирби согласились и ряд неназванных высокопоставленных чиновников, опрошенных CNN. По оценке одного из них, действия России укрепили единство ЕС, продемонстрировав европейцам «ее ненадежность».
Кирби упомянул протесты в Чехии, которые прошли 3 сентября. В центре Праги собрались, по данным полиции, около 70 тыс. человек, акция называлась «Чехия на первом месте!». Среди требований демонстрантов было обеспечение республики газом по низким ценам, «т.е. в первую очередь из Российской Федерации». Чешский премьер-министр Петр Фиала охарактеризовал организаторов акции как приверженных к «крайним взглядам». По его мнению, участникам митинга близка пророссийская ориентация.
«В Европе жить становится хуже, работать хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает, это очевидная реальность. Конечно, вопросы у простых граждан к руководству их стран будут появляться все больше», — оценил представитель российского президента Дмитрий Песков.
В конце августа французский президент Эмманюэль Макрон объявил о конце изобилия в Европе, предупредив, что настал климатический и ресурсный кризис. Сербский лидер Александр Вучич счел, что Европу ждет энергетический катаклизм.