Боррель заявил, что санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 16:22
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:18
Газета узнала об отказе Швейцарии принять раненых солдат с Украины Политика, 19:16
Немецкая Uniper отклонила требование «Газпрома» о форс-мажоре Бизнес, 19:12
Первая ракетка России Касаткина объявила о своей гомосексуальности Спорт, 18:59
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 18:55
ВГА сообщила об ударе ВСУ вблизи Каховской ГЭС Политика, 18:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:47
Силуанов предложил продлить льготу для инвестиций в IT-компании России Инвестиции, 18:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Боррель заявил, что санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье Политика, 18:33
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
Прокурор потребовал для основателя «Омбудсмена полиции» шесть лет колонии Общество, 18:21
Украина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГ Политика, 18:19
В ЦСКА провели беседу с Фернандесом после сообщения о переходе в «Сантос» Спорт, 18:12
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:09
Война санкций ,  
0 

Боррель заявил, что санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье

Санкции против России «работают», а сообщения об обратном не соответствуют действительности, заявил Боррель. По его словам, в долгосрочной перспективе ограничительные меры принесут стране много экономических проблем
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Евросовета.

«Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт на Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что санкции против России «работают», а сообщения об обратном назвал дезинформацией.

Шольц исключил снятие санкций в случае «навязанных Россией» условий мира
Политика
Олаф Шольц

Ранее 18 июля Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против России. Он запрещает импорт золота, ужесточает торговлю товарами двойного назначения, а также предусматривает персональные ограничения против одного из вице-премьеров, нескольких глав регионов и девяти компаний, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам Борреля, у Европы нет другого выбора, кроме как вводить санкции. Некоторые их последствия заметны уже сейчас, но в полной мере они будут видны в долгосрочной перспективе, отметил глава верховной дипломатии.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС почувствовали на себе «моментально». Ограничения «оценили по достоинству» и жители Азии, Африки и других отдаленных регионов, отметила она.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы

Российские власти считают западные санкции незаконными. При этом Европа, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, «страдает больше других». Из-за санкций ей придется закупать «дорогой американский газ вместо доступного российского», а из-за поставок оружия на Украину — приобретать в будущем продукцию военно-промышленного комплекса США, написал он в колонке для «Известий».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Жозеп Боррель Евросоюз Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Захарова указала Боррелю на эффект от санкций против России для ЕС
Политика
Боррель призвал Европу «потерпеть» и указал на потери России от санкций
Политика
В ОАЭ назвали «сомнительный» момент в применении санкций Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter