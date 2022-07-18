Боррель заявил, что санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье

Санкции против России «работают», а сообщения об обратном не соответствуют действительности, заявил Боррель. По его словам, в долгосрочной перспективе ограничительные меры принесут стране много экономических проблем

Жозеп Боррель (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Евросовета.

«Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт на Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что санкции против России «работают», а сообщения об обратном назвал дезинформацией.

Ранее 18 июля Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против России. Он запрещает импорт золота, ужесточает торговлю товарами двойного назначения, а также предусматривает персональные ограничения против одного из вице-премьеров, нескольких глав регионов и девяти компаний, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам Борреля, у Европы нет другого выбора, кроме как вводить санкции. Некоторые их последствия заметны уже сейчас, но в полной мере они будут видны в долгосрочной перспективе, отметил глава верховной дипломатии.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС почувствовали на себе «моментально». Ограничения «оценили по достоинству» и жители Азии, Африки и других отдаленных регионов, отметила она.

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Российские власти считают западные санкции незаконными. При этом Европа, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, «страдает больше других». Из-за санкций ей придется закупать «дорогой американский газ вместо доступного российского», а из-за поставок оружия на Украину — приобретать в будущем продукцию военно-промышленного комплекса США, написал он в колонке для «Известий».