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Кремль связал протесты в Европе с абсурдными решениями властей

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Людям и бизнесу в Европе все тяжелее становится жить, а вопросов к властям становится все больше, ситуацию с возникшими акциями протеста следует комментировать руководителям стран, которые принимают «абсурдные» решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что людям и компаниям в Европе жить становится все хуже, уровень жизни падает. Вопросов к руководству будет появляться все больше. Пусть комментированием этого занимаются руководители тех стран, которые принимают абсурдные решения», — сказал он.

В выходные в разных городах Европы прошли митинги, на которых требовали снять санкции с России и вернуться напрямую к заказам энергоносителей из страны.

Материал дополняется.

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