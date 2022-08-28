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Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для Евросоюза

Еврочиновник Жозеп Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для Евросоюза
Глава дипломатии ЕС признал, что цены на газ растут, но назвал эти трудности «ценой свободы», которую должны заплатить жители европейских стран
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

В ближайшее время ЕС столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России, заявил в интервью Kronen Zeitung верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, нельзя отрицать рост цен на газ, но Запад «должен быть готов заплатить цену свободы».

Стоимость энергоносителй в Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и введенных из-за нее санкций, из-за которых цепочки поставок были нарушены. В результате страны Евросоюза столкнулись с рекордной за несколько десятков лет инфляцией, которая затронула в первую очередь цены на коммунальные услуги и продукты. Годовая инфляция в еврозоне на фоне ограничений в июле достигла рекордных 8,9%.

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Российские власти не раз подчеркивали, что ограничения западных стран не повлияют на решение руководства страны проводить на Украине спецоперацию, но навредят жителям европейских государств и мировой экономике.

Лидеры европейских стран признавали, что санкции ударили и по их собственной экономике, но все же настаивали на необходимости ограничительных мер против России. В июле Боррель заявил, что стремительный отказ от российских энергоносителей создает трудности для многих стран ЕС, но это цена, которую Европа должна заплатить за защиту демократии и международного права. «Мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем», — заверил он.

Глава дипломатии ЕС призвал Европу проявить терпение: по его словам, эффективность санкций в полной мере проявится лишь в долгосрочной перспективе.

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