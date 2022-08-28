Боррель предупредил о серьезных последствиях санкций для Евросоюза

Глава дипломатии ЕС признал, что цены на газ растут, но назвал эти трудности «ценой свободы», которую должны заплатить жители европейских стран

Жозеп Боррель (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

В ближайшее время ЕС столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России, заявил в интервью Kronen Zeitung верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, нельзя отрицать рост цен на газ, но Запад «должен быть готов заплатить цену свободы».

Стоимость энергоносителй в Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и введенных из-за нее санкций, из-за которых цепочки поставок были нарушены. В результате страны Евросоюза столкнулись с рекордной за несколько десятков лет инфляцией, которая затронула в первую очередь цены на коммунальные услуги и продукты. Годовая инфляция в еврозоне на фоне ограничений в июле достигла рекордных 8,9%.

Российские власти не раз подчеркивали, что ограничения западных стран не повлияют на решение руководства страны проводить на Украине спецоперацию, но навредят жителям европейских государств и мировой экономике.

Лидеры европейских стран признавали, что санкции ударили и по их собственной экономике, но все же настаивали на необходимости ограничительных мер против России. В июле Боррель заявил, что стремительный отказ от российских энергоносителей создает трудности для многих стран ЕС, но это цена, которую Европа должна заплатить за защиту демократии и международного права. «Мы принимаем необходимые меры для солидарного решения этих проблем», — заверил он.

Глава дипломатии ЕС призвал Европу проявить терпение: по его словам, эффективность санкций в полной мере проявится лишь в долгосрочной перспективе.