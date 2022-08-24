Макрон объявил о конце изобилия в Европе

В Европе настал климатический и ресурсный кризис, а «период изобилия» закончился, заявил французский президент Макрон

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Во Франции и Европе в целом закончился «период изобилия и беззаботности», заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на открытии заседания совета министров. Он призвал французов сплотиться для урегулирования кризисов.

«Я считаю, что то, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец изобилия, конец дешевой ликвидности — мы должны будем извлечь из этого экономические последствия — конец доступности продуктов и технологий, которые, как нам казалось, были постоянно доступны», — сказал он (цитата по BFMTV).

Помимо этого, Макрон упомянул климатический кризис и новые риски для Европы, а также киберриски. Так, по его мнению, во Франции необходимо провести большую работу по экологическому планированию и «сделать четкий и решительный выбор в отношении только что пережитого сезона, чтобы сократить выбросы парниковых газов, удвоить усилия, которые смогли предпринять, а также еще быстрее преобразовать страну».

Макрон также указал на рост и укрепление «нелиберальных, авторитарных режимов». Он указал на то, что «режим свободы» во Франции «имеет цену» и «может потребовать жертв».

Президент республики также затронул тему военного конфликта на Украине, назвав этот период «концом беззаботности».

Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

Читайте на РБК Pro Pro Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Почему сокращаются международные валютные резервы России Почему сокращаются международные валютные резервы России Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Как Amazon и Walmart борются с падением потребительского спроса Статьи

Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы жителей Великобритании зимой не смогут себе позволить отопление и еду. «Для многих речь не будет идти о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает он.

Он продемонстрировал инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. руб.).

Хан призвал британские власти вмешаться, чтобы «люди могли удовлетворить свои базовые потребности» и заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию.

В середине июля румынский вице-премьер Хунор Келемен заявил, что Европа может столкнуться с самой тяжелой зимой за время после Второй мировой войны.

О суровой зиме в связи с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции в ЕС предупреждала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Вероятно, мы увидим еще более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит», — отметила она.