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Макрон объявил о конце изобилия в Европе

В Европе настал климатический и ресурсный кризис, а «период изобилия» закончился, заявил французский президент Макрон
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Во Франции и Европе в целом закончился «период изобилия и беззаботности», заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на открытии заседания совета министров. Он призвал французов сплотиться для урегулирования кризисов.

«Я считаю, что то, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец изобилия, конец дешевой ликвидности — мы должны будем извлечь из этого экономические последствия — конец доступности продуктов и технологий, которые, как нам казалось, были постоянно доступны», — сказал он (цитата по BFMTV).

Помимо этого, Макрон упомянул климатический кризис и новые риски для Европы, а также киберриски. Так, по его мнению, во Франции необходимо провести большую работу по экологическому планированию и «сделать четкий и решительный выбор в отношении только что пережитого сезона, чтобы сократить выбросы парниковых газов, удвоить усилия, которые смогли предпринять, а также еще быстрее преобразовать страну».

Макрон также указал на рост и укрепление «нелиберальных, авторитарных режимов». Он указал на то, что «режим свободы» во Франции «имеет цену» и «может потребовать жертв».

Президент республики также затронул тему военного конфликта на Украине, назвав этот период «концом беззаботности».

Мэр Лондона заявил, что миллионы британцев зимой окажутся без тепла и еды
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Фото:Leon Neal / Getty Images

Стоимость энергоносителей и удобрений в Западной Европе выросла на фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций, нарушивших цепочки поставок. В результате европейские страны столкнулись с рекордным за несколько десятков лет ростом цен, в том числе на продукты и коммунальные услуги.

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Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы жителей Великобритании зимой не смогут себе позволить отопление и еду. «Для многих речь не будет идти о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает он.

Он продемонстрировал инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. руб.).

Хан призвал британские власти вмешаться, чтобы «люди могли удовлетворить свои базовые потребности» и заморозить рост предельного размера счета за электроэнергию.

В середине июля румынский вице-премьер Хунор Келемен заявил, что Европа может столкнуться с самой тяжелой зимой за время после Второй мировой войны.

О суровой зиме в связи с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции в ЕС предупреждала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Вероятно, мы увидим еще более высокие цены, чем прошлой зимой, и это очень беспокоит», — отметила она. 

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Эмманюэль Макрон Европа Франция кризис

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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