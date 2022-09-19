ЕК предложила обязать компании выпускать в кризис необходимые товары
Европейская комиссия разработала инструмент экстренного реагирования на едином рынке ЕС (Single Market Emergency Instrument, SMEI). Это пакет антикризисных мер для сохранения на европейском рынке товаров и услуг в чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба ЕК.
Антикризисная система предусматривает новый механизм мониторинга единого рынка ЕС, выявления различных уровней риска и скоординированного реагирования на них. Для этого предлагается создать консультативную группу, куда войдут представители ЕК и стран — членов ЕС.
В условиях кризиса на рынке предлагается три режима — непредвиденных обстоятельств, бдительности и чрезвычайной ситуации. В первом случае создается сеть для координации и связи, второй режим Брюссель запускает в случае выявления угрозы единому рынку. При кризисе с широким влиянием на весь ЕС активируется режим чрезвычайной ситуации.
В рамках режима бдительности предусмотрен мониторинг цепочек поставок стратегически важных товаров и услуг, а также создание резервов. В чрезвычайной ситуации свободное передвижение товаров на общем рынке предлагается обеспечить за счет запрета односторонних ограничений со стороны государств ЕС.
Антикризисным планом также предусмотрены крайние меры при наступлении самого сложного режима. Например, предлагается обязывать компании в приоритетном порядке выпускать необходимые товары. Предприятия должны будут подчиниться либо аргументированно объяснить, почему не могут этого сделать. В качестве еще одной меры предложен ускоренный вывод на рынок отдельных видов продукции за счет более быстрого проведения испытаний и аккредитации.
«Кризис COVID-19 ясно дал понять: мы должны поддерживать работу нашего единого рынка в любое время, в том числе во время кризиса. Мы должны сделать его сильнее. [...] Новый чрезвычайный инструмент единого рынка делает это возможным», — прокомментировала разработанные меры вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.
По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, предложенные ЕК меры позволят полагаться не на импровизированные действия, а иметь структурный план на случай кризиса.
Предложения Еврокомиссии обсудят Европарламент и Совет Евросоюза. В случае одобрения они вступят в силу на 21-й день после публикации в официальном журнале ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.
На фоне санкций Запада против России из-за спецоперации на Украине, ответных действий Москвы и прекращения поставок газа по «Северному потоку» рост цен на энергоносители в Европе достиг рекордных значений. Это привело к энергетическому кризису, и ЕС обсуждает различные методы его преодоления. Например, страны-члены договорились о снижении потребления газа до конца следующего марта, аналогичные ограничения обсуждаются в отношении электроэнергии. В условиях роста цен на коммунальные услуги Еврокомиссия также предложила изымать сверхприбыль нефтяных и газовых компаний.