Орбан призвал к откровенной беседе с США об отмене санкций против России

ЕС хотел «положить конец войне» с помощью санкций, однако она все еще продолжается, а цены растут, указал президент Венгрии, снова призвав к отмене мер против России. Боррель называл динамику стоимости энергии «ценой свободы»

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия вместе со всей остальной Европой ждет от руководства Евросоюза пояснений по продолжительности международных санкций против России на фоне роста цен на энергоносители. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на странице в «Фейсбуке» (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской и запрещена).

«Если так будет продолжаться, это коснется всей Европы. Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно», — написал он.

Орбан отметил: в Брюсселе еще в июне обещали, что санкции против России «положат конец войне», однако до сих пор «мы не видим конца войны», тогда как стоимость электроэнергии стремительно выросла, что наносит странам континента огромный ущерб. С начала боевых действий Россия получила доход в размере €158 млрд за счет роста экспорта энергоресурсов, указал он, отметив, что это превышает всю экспортную выручку России за прошлый год.

«Можно с уверенностью сказать: в результате санкций европейцы стали беднее, а Россия не упала на колени. Это оружие дало обратный эффект», — подчеркнул президент Венгрии.

Орбан и прежде не раз критиковал международные санкции против России. В середине сентября он указал, что Венгрия расположена ближе к России, чем США, Испания и Бельгия, которым «легко проводить санкционную политику». Для Будапешта ограничительные меры против Москвы стали болезненными, они грозят лишить страну «немалой части наших успехов, которых мы добились за последние годы», продолжил он, назвав европейские страны «энергетическими карликами». Для избежания рецессии в Европе и восстановления экономики необходимо отменить санкции, настаивал Орбан. В таком случае, пояснял президент Венгрии, цены упадут вдвое.

Негативное влияние санкций на цену энергоносителей отмечают и в венгерском МИДе. Министр Петер Сийярто назвал введение дополнительных санкций в этой сфере «красной линией» для Будапешта.

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Позиция Венгрии вызывала критику внутри Евросоюза, в частности, министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек говорил, что мнение Будапешта часто расходится с мнением остальных европейских стран. По его мнению, Венгрия «прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, отойти ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях последнего я не хочу рассуждать». Бек пояснил, что таким «прыжком» может стать выход Венгрии из ЕС.

«Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, — классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины», — говорили в украинском МИДе. Представитель ведомства Олег Николенко назвал соответствующий тезис Орбана «классическим примером российской пропаганды».

В руководстве Евросоюза признавали негативное влияние санкций против России на стоимость энергоносителей в краткосрочной перспективе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал такое положение «ценой свободы», которую придется заплатить Западу. Санкции не остановят конфликт на Украине за короткий промежуток, но они призваны создать России множество экономических проблем, пояснял он, настаивая, что иного выбора у Европы нет. В среднесрочной перспективе благодаря ограничительным мерам Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции, уверен Боррель.