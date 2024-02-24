США начали вводить новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать

Новый санкционный пакет Евросоюза оказался без крупных имен. Американские санкции более серьезны. Впервые США ввели санкции по новому основанию — за прямую или косвенную связь с ВПК, что создает угрозу для иностранных банков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В пятницу, 23 февраля, США и Евросоюз (а днем ранее — Великобритания) ввели новые санкции против России, приуроченные ко второй годовщине начала российской военной операции на Украине. Власти США объяснили свои санкции также смертью Алексея Навального в российской тюрьме: в частности, Госдепартамент США ввел санкции против трех чиновников Федеральной службы исполнения наказаний России. Москва считает односторонние санкции нелегитимными. РБК разбирался, насколько серьезны новые санкции Запада.

Какие санкции ввел Евросоюз

Пакет санкций Евросоюза (13-й по счету) оказался гораздо менее значительным, чем предыдущие раунды. Никаких крупных ограничений в сфере торговли ЕС не ввел (расширение экспортного эмбарго оказалось косметическим). Ранее европейские чиновники признавались в разговорах с журналистами, что в остающейся торговле с Россией, по сути, больше нет категорий товаров, на которые можно было бы наложить рестрикции. В европейском пакете «нет секторальных мер, и, хотя число российских подсанкционных лиц в ЕС уже перевалило за две тысячи, в целом новые имена в списке малозначительны», — говорит эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

В санкционный список, подразумевающий заморозку европейских активов и запрет на въезд (действует для физлиц), добавлены 194 гражданина и организации — в основном представители военно-промышленного комплекса (ВПК). Определенным новшеством пакета стали санкции против десяти компаний и индивидов, причастных, по данным ЕС, к поставке северокорейских вооружений в Россию, и министра обороны КНДР Кан Сун Нама. Кроме того, десять иностранных компаний (из Китая, Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки, Турции) добавлены в перечень организаций, которым ЕС запрещает продавать технологии двойного назначения и товары для развития российского сектора обороны и безопасности.

«Санкции покажут свои эффекты со временем», — утверждают в Еврокомиссии. Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан «продолжает работу с ключевыми третьими странами, чтобы противодействовать обходу санкций», и «ощутимые результаты этого уже видны», заявили 23 февраля в Брюсселе.

В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза российский МИД ввел ограничения на въезд в Россию ряда европейских чиновников, в том числе представителей стран ЕС и европейских организаций, ответственных за оказание военной помощи Украине, выступающих за конфискацию замороженных российских активов, а также участников парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».

Какие санкции ввели США

Соединенные Штаты накануне объявления о новых санкциях обещали, что они будут «сокрушительными». 23 февраля Минфин США и Госдепартамент объявили о блокирующих санкциях против более 500 граждан и организаций — как российских, так и из третьих стран. Новых секторальных мер власти США не приняли.

В частности, под рубрикой «обход санкций» Минфин США внес в санкционный список SDN шесть китайских компаний, которые, по его данным, поставляли в Россию микроэлектронику, в том числе «иностранного происхождения». Туда же добавлены четыре сербские компании, которых США обвинили в поставках электроники, оборудования, микросхем российским покупателям, а также лихтенштейнская Rheingold Edelmetall и трое связанных с ней немца с общей фамилией «Дигельманн». По данным Минфина США, они маскировали российское происхождение драгоценных металлов, с которыми работали, и помогали российским клиентам покупать и продавать драгметаллы.

Основное новшество последних американских санкций — это первое применение декабрьского указа президента США, который дал полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц из определенных секторов экономики или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России. Санкций против банков из третьих стран пока не введено. Но 23 февраля США внесли в санкционный список SDN более 300 преимущественно российских компаний с новым основанием — за работу в российской отрасли, которая поддерживает «военно-промышленную базу» страны. Теперь за сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам будут грозить вторичные санкции.

Указ президента США от 22 декабря еще до сегодняшних санкций негативно повлиял на расчеты в торговле России с Китаем, Турцией, Индией, напоминает Волошин. Дело в том, что в соответствии с этим указом технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и производственный сектора российской экономики автоматически отнесены к военно-промышленному комплексу. «В последнее время было много статей в СМИ о том, что китайские, индийские, турецкие и прочие банки отказываются от обслуживания счетов компаний, которые, даже не будучи внесенными в американские санкционные списки, рассматриваются ими как часть российского ВПК по новой американской дефиниции», — отмечает Волошин.

«Президент Байден недавно подписал указ с новыми полномочиями, позволяющий нам послать простое сообщение компаниям и финансовым институтам по всему миру: если вы оказываете материальную поддержку российской армии, мы придем за вами со всеми имеющимися у нас инструментами», — сказал 23 февраля заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Санкционное управление Минфина США OFAC напомнило у себя на сайте, что «множество санкционных полномочий США дают возможность вводить санкции против неамериканских лиц, которые предоставляют товары, услуги или иную поддержку военно-промышленному комплексу России», причем это касается не только возможных вторичных санкций против банков по декабрьскому указу.

Какие компании США связали с российским ВПК

За работу в секторе, являющемся частью «расширенного» ВПК по версии США, в список SDN, например, включены АО «Электронная Москва» (созданное в начале 2000-х в соответствии с постановлением московского правительства), «Газпром Космические системы», АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, «НОВАТЭК-Мурманск» («строительный» сектор), Невский завод («производственный» сектор), судостроительный комплекс «Звезда» («производственный» сектор), «Русхимальянс» («строительный» сектор), «Трансконтейнер» («оборонный» и сопутствующий сектор), Челябинский кузнечно-прессовый завод («производственный» сектор), «ПИК-Специализированный застройщик» («строительный» сектор), «Мечел» («производственный» сектор).

Среди компаний, за «существенные транзакции» с которыми иностранным банкам будут грозить вторичные санкции, есть экспортеры. В то же время не все экспортеры, включенные в список SDN, отнесены к секторам, связанным с ВПК. Например, угледобывающая СУЭК (хоть в обосновании санкций Минобороны России и названо «одним из крупнейших клиентов СУЭКа») внесена как часть транспортного сектора, а Трубная металлургическая компания — как часть металлургического. Оба эти сектора на данный момент не определены властями США как составляющие «военно-промышленной базы».

«Эти санкции, в том числе против «Мечела», нужно рассматривать в сочетании с возможными вторичными санкциями в отношении неамериканских финансовых организаций», — говорит Волошин. По его мнению, компании, добавленные в санкционный список в соответствии с декабрьским указом США, «могут столкнуться с существенными проблемами за пределами России, вне прямой юрисдикции США».

До 8 апреля 2024 года США разрешили своим гражданам и компаниям сделки с «Трансконтейнером», «Мечелом», СУЭКом, ТМК, судостроительным комплексом «Звезда» и рядом других структур, направленные на сворачивание бизнеса с ними.

«Логика США очевидна: основной удар направлен на компании, или непосредственно участвующие в производстве вооружений, или на компании, чья продукция может направляться на производство вооружений, — например, производители стали. Также под ударом экспортеры, которые обеспечивают приток валюты. Поэтому санкции против «Мечела», СУЭКа и ТМК были вопросом времени», — отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Любая крупная компания в секторе так или иначе готовилась к санкциям, у них был «план Б», уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Металлурги ранее уже переориентировали поставки в основном на внутрироссийский рынок или на рынки «дружественных» стран, указывает он.

Это не означает, что санкции не скажутся на финансовых результатах металлургов. «Естественно, это приведет к снижению объемов выработки, но той же «Северстали» удалось достаточно быстро перенастроить производственные процессы после введения против нее санкций, и она сейчас работает практически под 100-процентной загрузкой», — говорит Суверов. «Конечно, санкции скажутся на финансовых результатах компаний. Вы видите, что уже происходит с платежами в Китай, Турцию, Эмираты, какие «финансовые тромбы» образуются. А Китай для «Мечела», ТМК и СУЭКа — важное направление экспорта», — добавляет Осадчий.

Самое важное следствие санкций — потенциальные опасения покупателей из «дружественных» стран, в том числе в контексте возможных вторичных санкций, полагает Суверов. Реакция фондового рынка на санкции против «Мечела» и ТМК (СУЭК — непубличная компания) едва ли будет бурной, считают собеседники РБК. «Думаю, снижение будет порядка нескольких процентов. Но не больше», — говорит он.

Насколько сильно компании зависят от экспорта У «Мечела» в среднем 31% выручки приходится на экспорт (оценка агентства АКРА осенью 2023 года);

ТМК обеспечивает 8–12% выручки за счет зарубежных заказов — в зависимости от сегмента продукции (оценка аналитиков Альфа-банка осенью 2023);

Выручка СУЭК более чем на 65% поступает из-за рубежа (данные агентства «Эксперт РА» летом 2023).

Как расширены санкции против энергопроектов

Введенные санкции США «являются последовательным продолжением существующей санкционной политики, которая главным образом направлена на сокращение доходов государства от экспортной выручки российских экспортеров, а также на усложнение цепочек платежей», полагает партнер Better Chance Вадим Панин, указывая в том числе на сектора, где Россия конкурирует с США на мировых рынках (например, СПГ). В этом контексте объявленные санкции против девяти небольших российских банков и против СПГ-проектов «не приведут к прекращению экспортных операций, на которые они нацелены, но неизбежно сократят выручку от реализации продукции», «усложнят реализацию проектов, находящихся на стадии строительства», полагает Панин.

В сообщении Госдепартамента отдельно выделены санкции, которые должны «ограничить будущие производство и экспорт энергоносителей» России. Так, Госдеп отмечает, что санкции 23 февраля введены против двух организаций, которые занимаются финансированием и строительством СПГ-танкеров и производственных линий для проекта «Арктик СПГ — 2», а именно ООО «НОВАТЭК-Мурманск» и судостроительного комплекса «Звезда» (сам проект был внесен в санкционный список США в ноябре 2023 года).

Также США ввели санкции против ООО «Глобалтэк», созданного в 2019 году для реализации Якутского газового проекта, а также государственного холдинга «Росгеология» и более десятка аффилированных с ним организаций (включая «Зарубежгеологию» — оператора зарубежных проектов Росгеологии).

Помимо санкций против российских банков и Национальной системы платежных карт (подробнее об их последствиях можно прочитать здесь), США ввели блокирующие санкции против ряда российских инвесткомпаний и венчурных фондов (в том числе BSF Capital, «Инвестиционный консультант Эльбрус Капитал», «Орбита Капитал Партнерз») и финтех-компаний («Финансовые информационные системы», «Кворум», «Крипто Про» и др.).

Отдельно США внесли в список блокирующих санкций крупнейшую судоходную компанию России «Совкомфлот». В феврале 2022 года США уже вводили санкции против нее, но они касались только ограничений на привлечение долгового и акционерного финансирования. «Совкомфлот» также уже внесен Евросоюзом в перечень российских госкомпаний, с которыми европейцам запрещены любые транзакции.