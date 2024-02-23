ЕС ввел ограничения против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции

ЕС ввел ограничения против компаний из семи стран за обход санкций

Под экспортные ограничения Евросоюза, вводимые из-за обвинений в обходе санкций против России, попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, следует из пресс-релиза Европейского совета.

В Евросовете уточнили, что на них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в области товаров и технологий двойного назначения, которые могут способствовать укреплению российского оборонного сектора. Речь, в частности, идет о четырех фирмах из КНР и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Всего в списке обвиняемых в помощи обхода санкций 27 организаций.

23 февраля ЕС ввел очередной, 13-й пакет санкций против Москвы. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Брюссель также добавил новые позиции в список запрещенных к экспорту в Россию товаров. Так, он запретил поставлять в страну комплектующие для беспилотников и ввел дополнительные ограничения на поставки товаров, которые, по мнению еврочиновников, усиливают промышленный потенциал России.

Днем ранее, 22 февраля, новые санкции против России ввела Великобритания. Ограничения были наложены на компании, которые Лондон считает связанными с российским военно-промышленным комплексом, а также на импортеров оборудования и нефтетрейдеров.

Санкции, в частности, коснулись генерального директора АЛРОСА Павла Маринычева, алмазодобывающих компаний «АГД Даймондс» и «Алмазный мир», председателя совета директоров горнодобывающего предприятия «Мечел» Игоря Зюзина, а также расположенного в Дзержинске завода им. Свердлова (производит боеприпасы).

Россия считает западные санкции незаконными. В начале января президент Владимир Путин заявил, что экономика России стала первой в Европе, несмотря на то что страну «со всех сторон душат».