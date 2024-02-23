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Война санкций ,  
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ЕС ввел ограничения против компаний из семи стран за обход санкций

ЕС ввел ограничения против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
Сюжет
Война санкций

Под экспортные ограничения Евросоюза, вводимые из-за обвинений в обходе санкций против России, попали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, следует из пресс-релиза Европейского совета.

В Евросовете уточнили, что на них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в области товаров и технологий двойного назначения, которые могут способствовать укреплению российского оборонного сектора. Речь, в частности, идет о четырех фирмах из КНР и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Всего в списке обвиняемых в помощи обхода санкций 27 организаций.

23 февраля ЕС ввел очередной, 13-й пакет санкций против Москвы. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Брюссель также добавил новые позиции в список запрещенных к экспорту в Россию товаров. Так, он запретил поставлять в страну комплектующие для беспилотников и ввел дополнительные ограничения на поставки товаров, которые, по мнению еврочиновников, усиливают промышленный потенциал России.

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Днем ранее, 22 февраля, новые санкции против России ввела Великобритания. Ограничения были наложены на компании, которые Лондон считает связанными с российским военно-промышленным комплексом, а также на импортеров оборудования и нефтетрейдеров.

Санкции, в частности, коснулись генерального директора АЛРОСА Павла Маринычева, алмазодобывающих компаний «АГД Даймондс» и «Алмазный мир», председателя совета директоров горнодобывающего предприятия «Мечел» Игоря Зюзина, а также расположенного в Дзержинске завода им. Свердлова (производит боеприпасы).

Россия считает западные санкции незаконными. В начале января президент Владимир Путин заявил, что экономика России стала первой в Европе, несмотря на то что страну «со всех сторон душат».

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