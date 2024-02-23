 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД России объявил об ответе на санкции ЕС

Российский МИД ответил на 13-й пакет санкций Евросоюза новыми запретами на въезд
Сюжет
Война санкций
МИД России ввел ограничения на въезд в Россию ряда европейских чиновников в ответ на 13-й пакет ограничительных мер Евросоюза. Среди таких лиц представители Совета Европы, Евросоюза, ПА ОБСЕ и ПАСЕ
Вид на здание МИД&nbsp;России
Вид на здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза МИД существенно расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России, сообщило ведомство.

«Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — отметили в МИДе.

Под российские ограничения попали:

  • представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС и граждане стран — членов ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине;
  • представители евроструктур, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимаются созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов;
  • представители евроструктур, которые выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать отношения России с другими государствами и занимаются распространением дезинформации о России;
  • представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заявили в МИДе.

Ранее в тот же день ЕС ввел новые ограничительные меры, которые коснулись 106 физических и 88 юридических лиц. Также из-за обвинений в обходе санкций против России введены ограничения против компаний, которые находятся в третьих странах. 21 февраля Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что ЕС ведет работу уже над 14-м пакетом санкций.

С февраля 2022 года ЕС вел против России 13 пакетов санкций, которые коснулись резервов ЦБ, крупных предпринимателей и их активов, широкого перечня импорта и экспорта.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Великобритания ввела новые санкции против России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Россия уже вводила ответные меры в ответ на санкции со стороны стран Запада. В марте 2022 года правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России недружественные действия. Среди них оказались США, страны ЕС, Великобритания и Канада. Для них стали вводиться ограничения, к примеру, запрет на транзит грузов автотранспортом, который введен в октябре 2022 года. В июле 2023 года президент Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных указом в марте 2022 года, до 31 декабря 2025 года.

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
МИД ЕС санкции против России
Материалы по теме
Байден объявил о новых санкциях США против России
Политика
ЕС ввел санкции за «подрыв стабильности» Молдавии
Политика
Пекин пригрозил ответить на введенные Лондоном санкции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Сестры Аверины завершили спортивную карьеру Спорт, 15:54
В Авдеевке начали выдавать российские паспорта Политика, 15:52
Зеленский анонсировал новое контрнаступление Политика, 15:51
В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара в ДНР Политика, 15:37
Вызывавшийся в сборную Бразилии футболист перешел в клуб Первой лиги Спорт, 15:36
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций Спорт, 15:20
Торговый концерн Stockmann сменит название Бизнес, 15:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО Политика, 15:18
МИД России объявил об ответе на санкции ЕС Политика, 15:10
Зеленский встретился с премьер-министром Дании во Львове Политика, 15:00
Большунов ответил Степановой, назвавшей скучными его победы в России Спорт, 14:46
Видеосервисы по требованию РКН удалили сериал «Алиса не может ждать» Технологии и медиа, 14:40
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину в Шебекино Политика, 14:29
Клуб Миранчука узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 14:22