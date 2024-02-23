МИД России объявил об ответе на санкции ЕС
В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза МИД существенно расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России, сообщило ведомство.
«Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — отметили в МИДе.
Под российские ограничения попали:
- представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС и граждане стран — членов ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине;
- представители евроструктур, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимаются созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов;
- представители евроструктур, которые выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать отношения России с другими государствами и занимаются распространением дезинформации о России;
- представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».
«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заявили в МИДе.
Ранее в тот же день ЕС ввел новые ограничительные меры, которые коснулись 106 физических и 88 юридических лиц. Также из-за обвинений в обходе санкций против России введены ограничения против компаний, которые находятся в третьих странах. 21 февраля Euractiv со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что ЕС ведет работу уже над 14-м пакетом санкций.
С февраля 2022 года ЕС вел против России 13 пакетов санкций, которые коснулись резервов ЦБ, крупных предпринимателей и их активов, широкого перечня импорта и экспорта.
Россия уже вводила ответные меры в ответ на санкции со стороны стран Запада. В марте 2022 года правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России недружественные действия. Среди них оказались США, страны ЕС, Великобритания и Канада. Для них стали вводиться ограничения, к примеру, запрет на транзит грузов автотранспортом, который введен в октябре 2022 года. В июле 2023 года президент Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных указом в марте 2022 года, до 31 декабря 2025 года.
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