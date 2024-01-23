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Война санкций ,  
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Politico узнало о проблеме у ЕС в разработке новых антироссийских санкций

Politico: ЕС почти исчерпал список крупных товаров для введения санкций
Сюжет
Война санкций
ЕС уже ввел касающиеся России санкции против большинства крупных товаров, а санкционировать такие сферы, как поставки СПГ или ядерная энергетика, не может — это стало проблемой при разработке новых ограничений, пишет Politico
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Евросоюз при разработке очередного, 13-го по счету, пакета антироссийских санкций столкнулся с проблемой исчерпания перечня крупных товаров для введения ограничений, сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Все крупные товары уже находятся под санкциями, другие крупные товары недоступны, например, связанные с ядерной энергией, или СПГ», — объяснил собеседник газеты.

Против санкций в отношении ядерной промышленности выступила Венгрия и другие восточные страны ЕС, пишет Politico, против ограничений в отношении сжиженного природного газа — Германия и другие члены союза.

Еще один источник издания рассказал, что под санкции может попасть алюминий, речь может идти о полном запрете. В декабре импорт металлов из России, в том числе алюминия, запретила Великобритания.

Венгрия публично заявляла, что не поддержит санкции против атомной энергетики России. «Росатом» строит в этой стране АЭС «Пакш-2». Введение ограничений против ядерной отрасли России в ЕС обсуждают уже больше года.

ЕС подтвердил намерение ввести новые санкции против России к 24 февраля
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Bloomberg писал, что в новом пакете ограничений против Москвы Брюссель планирует расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и мер против возможного обхода санкций.

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Представитель ЕС сообщал, что новые санкции планируется ввести к 24 февраля этого года.

12-й санкционный пакет Евросоюза включал ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России. Также под санкциями оказалась компания АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев.

Президент Владимир Путин говорил в октябре прошлого года, что те, кто стал вводить санкции против России, «добились обратного ожидаемому результата». По его словам, страна преодолела «все проблемы, которые возникли после введения» санкций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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