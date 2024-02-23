Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты

Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир», ряд банков и депозитарий СПБ Биржи. РБК разбирался, как они могут ударить по российскому финансовому рынку

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

США в пятницу, 23 февраля, расширили список лиц, попадающих под блокирующие санкции. В частности, в него попали участники финансового рынка:

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир»

СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи

МФК Банк

Быстробанк, Модульбанк, «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк, Датабанк и банк «Морской».

Последствия для карт «Мир»

НСПК была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. НСПК занимается обработкой операций по всем картам, которые выпущены российскими банками. Поэтому когда в марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard их карты продолжили работать внутри России. На карты «Мир», оператором которых выступает НСПК, — 51,6% от всех выпущенных карт в России — за 9 месяцев 2023 года пришлось 52,5% объема всех операций по картам в стране.

Кроме России, на момент наложения санкций карты «Мир» работали также в 10 странах, но сеть их приема может быть ограничена из-за того, что платежная система устанавливает партнерские отношения с конкретными банками. Среди этих стран — Казахстан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам и т.д. Также некоторые банки Казахстана, Армении и Белоруссии занимаются эмиссией карт «Мир». Например, во всех трех странах «Мир» эмитируют «дочки» российского ВТБ. Карты могут выпускаться как самостоятельно, так и в формате кобрендинга с местной платежной системой.

Существенная часть международного присутствия карт «Мир» попала под удар еще до этих санкций. Экс-глава НСПК Владимир Комлев, который покинул должность с начала 2024 года, находится под блокирующими санкциями США с сентября 2022 года. Тогда же Минфин США пригрозил иностранным банкам вводом санкций за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». После этого множество кредитных организаций сразу нескольких стран, включая государства СНГ, остановили прием этих карт. Например, карты «Мир» практически перестали работать в Турции. Для решения этой проблемы российская платежная система одобрила использование российскими банками своих терминалов за границей, чтобы они могли принимать к оплате российские карты. В частности, такие схемы платежей могли появиться в Турции, ОАЭ, на Мальдивах и других популярных у россиян направлениях. Впрочем, пока эта схема не стала масштабной.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — сказал РБК представитель НСПК. Компания является операционным, платежным и клиринговым центром СБП.

В ответ на вопрос о продолжении работы этих карт за границей представитель оператора отметил: «На стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно».

Банк для состоятельных людей

Один из наиболее известных в списке из девяти банков, попавших под санкции в этот раз, — МФК Банк. Это первый актив, связанный с бизнесменом Михаилом Прохоровым, против которого введены западные ограничения.

По данным Banki.ru, банк «Международный финансовый клуб» (МФК) занимает 78 место в России по размеру активов (74,3 млрд руб. на 1 января) и 100 место по капиталу (8,8 млрд руб.). Одна из особенностей его бизнес-модели — привлечение средств состоятельных клиентов.

Сейчас состав совладельцев МФК Банка не раскрывается. По данным на 12 января 2022 года, его основным акционером выступал владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (57,61%). Больше трети акций МФК (35,84%) контролировала Татьяна Орлова, бывшая собственница банка «Возрождение» и дочь банкира Дмитрия Орлова. Еще 6,55% акций банка принадлежало Екатерине Игнатовой, супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. В марте 2022 года из-за санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию России на Украине, ЦБ изъял со своего сайта информацию о владельцах всех кредитных организаций, это правило действует до сих пор. РБК направил запросы в МФК и группу «ОНЭКСИМ».

Весной 2022 года МФК столкнулся с существенным оттоком средств частных клиентов с валютных депозитов — из-за этого рейтинговое агентство «Эксперт РА» ухудшило кредитный рейтинг банка сразу на две ступени, до уровня «ruBB-». 31 марта 2023 года рейтинг банка был отозван из-за отсутствия у агентства «информации, достаточной для его присвоения».

На 1 января 2024 года объем вкладов физических лиц в МФК составлял 18,9 млрд руб. После февраля 2022 года он сократился на 16,6%, или на 3,8 млрд руб., следует из его оборотной ведомости.

Новый удар по СПБ Бирже

США отдельно внесли в санкционный список СПБ Банк, который выступает расчетным депозитарием СПБ Биржи. В нем учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов. Сама СПБ биржа ранее также попала под блокирующие санкции США, что привело к остановке торгов иностранными ценными бумагами на ней и блокировке активов ее клиентов на сумму порядка $3 млрд. Внесение биржи в список автоматически означало попадание под санкции всех ее дочерних структур, где ее доля превышает 50%.

СПБ Банк занимается процессом возвращения доступа к замороженным активам россиян на СПБ Бирже (их объем оценивается более чем в 3 млрд долл.). В начале января 2024 года финансовая организация направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки.

Изначально стратегия предусматривала три варианта действий: продление генеральной лицензии OFAC № 76A, выданной СПБ Бирже в ноябре, вывод СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи за счет уменьшения доли площадки в нем и получение новой лицензии на разблокировку. Но ноябрьская генеральная лицензия закончила свое действие 31 января 2024 года, а СПБ Банк теперь тоже находится под блокирующими санкциями США. Таким образом, из перечисленных вариантов у СПБ Биржи остался только один — получение новой лицензии.

По данным на 15 февраля 2022 года, основным акционером СПБ Банка выступала СПБ Биржа с долей 74%, еще 15% принадлежали ассоциации «НП РТС». Сейчас финансовая организация не раскрывает состав и структуру своих акционеров.

РБК направил запросы в СПБ Банк и на СПБ Биржу.

Последствия для международных расчетов

США не впервые расширяют список подсанкционных банков, включая в него все новые кредитные организации небольшого размера. Они пытаются работать за рубежом, но даже без санкционного статуса это не так просто. Небольшие банки жаловались в ЦБ на то, что направили в 50 зарубежных банков-корреспондентов информацию о том, что хотели бы с ними сотрудничать, но никто не ответил, рассказывал директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин. «Чтобы выходить на рынок международных отношений, надо к этому быть готовым. Должна быть компетенция и в плане технологий, и в плане понимания, как работает контрагент, и в плане того, чтобы были люди с иностранными языками», — отмечал он. РБК направил запросы во все попавшие 23 февраля под санкции банки.

Санкции на банки могут усложнить переводы за пределы России, потому что все больше кредитных организаций оказывается в санкционном списке, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. И без того невысокая вариативность выбора партнеров станет еще ниже, предупреждает она: «Санкции на новые банки напрямую повлияет на сами банки — география их деятельности сузится, на экономические показатели это тоже повлияет. Но самый главный удар в части переводов придется на клиентов — искать новые возможности для переводов придется именно им».

Что касается работы карт «Мир» за рубежом, то «реакция стран-партнеров [НСПК] будет напрямую зависеть от их риск-аппетитов и как ни банально страха перед санкциями. Очевидно, Кубе бояться нечего. Но там, где степень партнерства с США и западными странами выше, и вероятность отключения карт «Мир» выше», рассуждает Винокурова.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова отмечает, что из-за санкций на НСПК повышается вероятность того, что банки-партнеры в других странах могут перестать работать с картами «Мир», однако полный отказ от партнерства зависит от многих факторов, и в первую очередь — насколько конкретной организации в конкретной стране выгодно сотрудничать с платежной системой «Мир». «Такое сотрудничество может быть продиктовано разными обстоятельствами. К примеру, размером и значимостью кредитной организации в рамках отдельно взятой страны, а также целью в рамках которых партнерство с «Мир» изначально было создано», — объясняет Семерикова.

Санкции на НСПК также могут повлиять на работу в России китайской платежной системы UnionPay, так как транзакции по этим картам обрабатываются в НСПК. Семерикова считает, что UnionPay может ограничить свое присутствие в стране, но пока непонятно в каком формате. Она обращает внимание и на то, что карты Union Pay выпускаются в первую очередь для оплаты за рубежом, а эти транзакции проходят вне России. Вероятность ухода UnionPay высокая, полагает Винокурова: «Это международный инструмент, который используется не только в России, поэтому вероятность отказа от работы в России в пользу других регионов высокая. Безусловно, риск вторичных санкций существенный и играет не последнюю роль в принятии решений».

Что касается платежного рынка внутри России, то он не изменится каким-то кардинальным образом, продолжает Семерикова. Она допускает, что из магазинов приложений могут быть удалены приложения НСПК для бесконтактной оплаты — СБПэй и MIR Pay. «Однако большинство россиян уже привыкли к возможному сценарию «недоступности» платежей через смартфоны, вдобавок существуют другие формы бесконтактных платежей, например, платежные стикеры», — заключает эксперт.