ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода
Евросоюз опубликовал список из 106 физических и 88 юридических лиц, в основном из России, против которых был введен 13-й пакет санкций.
Среди физлиц под новые ограничения попали, в частности:
- Губернатор Тульской области Алексей Дюмин;
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
- Спикер парламента ДНР, бывший командир батальона «Спарта» Артем Жога;
- Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров;
- Замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов.
Из иностранцев под ограничения попал в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам.
Санкции против юридических лиц коснулись в основном оборонных предприятий и заводов, среди них:
- ЗАО «Климовский Специализированный Патронный Завод»;
- AO «Саратовский Радиоприборный Завод»;
- АО «Томский электротехнический завод»;
- ПО «Электромашина»;
- Машиностроительный Завод «Арсенал»;
- АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»;
- Завод «Искра»;
- СКБ «Турбина»;
- Машиностроительный завод имени М.И. Калинина;
- АО «Марийский Машиностроительный Завод»;
- ПАО «Сатурн»;
- АО «Новосибирский Патронный Завод» и др.
Среди общественных организаций под санкциями оказалось движение детей и молодежи «Движение первых» и организация «Дельфины», которая занимается спортивной реабилитацией взрослых и детей с ограниченными возможностями.
С февраля 2022 года ЕС вел против России 13 пакетов санкций, которые коснулись резервов ЦБ, крупных предпринимателей и их активов, широкого перечня импорта и экспорта.
Россия считает незаконными западные санкции. МИД в ответ на 13-й пакет санкций ЕС существенно расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России, сообщило ведомство. В частности, под российские ограничения попали:
- представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС и граждане стран — членов ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине;
- представители евроструктур, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимаются созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов;
- представители евроструктур, которые выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать отношения России с другими государствами и занимаются распространением дезинформации о России;
- представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предупреждал, что ограничительные меры против России сохранятся на долгие годы.
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