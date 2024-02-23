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Война санкций ,  
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ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода

ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского патронного завода
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС включил в 13-й пакет санкций против России губернаторов нескольких областей, а также Климовский патронный завод и «Движение первых». Москва считает ограничения незаконными
Контроль качества патронов в цехе Климовского&nbsp;завода
Контроль качества патронов в цехе Климовского завода (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Евросоюз опубликовал список из 106 физических и 88 юридических лиц, в основном из России, против которых был введен 13-й пакет санкций.

Среди физлиц под новые ограничения попали, в частности:

  • Губернатор Тульской области Алексей Дюмин;
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • Спикер парламента ДНР, бывший командир батальона «Спарта» Артем Жога;
  • Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров;
  • Замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов.

Из иностранцев под ограничения попал в том числе министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

Санкции против юридических лиц коснулись в основном оборонных предприятий и заводов, среди них:

  • ЗАО «Климовский Специализированный Патронный Завод»;
  • AO «Саратовский Радиоприборный Завод»;
  • АО «Томский электротехнический завод»;
  • ПО «Электромашина»;
  • Машиностроительный Завод «Арсенал»;
  • АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»;
  • Завод «Искра»;
  • СКБ «Турбина»;
  • Машиностроительный завод имени М.И. Калинина;
  • АО «Марийский Машиностроительный Завод»;
  • ПАО «Сатурн»;
  • АО «Новосибирский Патронный Завод» и др.

Среди общественных организаций под санкциями оказалось движение детей и молодежи «Движение первых» и организация «Дельфины», которая занимается спортивной реабилитацией взрослых и детей с ограниченными возможностями.

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МИД России объявил об ответе на санкции ЕС
Политика
Вид на здание МИД&nbsp;России

С февраля 2022 года ЕС вел против России 13 пакетов санкций, которые коснулись резервов ЦБ, крупных предпринимателей и их активов, широкого перечня импорта и экспорта.

Россия считает незаконными западные санкции. МИД в ответ на 13-й пакет санкций ЕС существенно расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России, сообщило ведомство. В частности, под российские ограничения попали:

  • представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС и граждане стран — членов ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине;
  • представители евроструктур, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимаются созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов;
  • представители евроструктур, которые выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России, пытаются подорвать отношения России с другими государствами и занимаются распространением дезинформации о России;
  • представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, «которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре предупреждал, что ограничительные меры против России сохранятся на долгие годы.

ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода
ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода

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