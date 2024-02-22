Нуланд пообещала «сокрушительный» пакет санкций против России

В новом пакете санкций, который США представят в ближайшие дни, будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила Виктория Нуланд. Россия считает меры незаконными

США в ближайшие дни представят «сокрушительный пакет» санкций против России, в котором будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Трансляция шла на сайте центра.

По словам Нуланд, новые меры будут в том числе направлены на то, чтобы «закрыть пробелы» в уже существующих санкциях, введенных из-за военных действий на Украине, и не позволить обойти их.

Часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк», сообщила замгоссеретаря. Санкции в отношении России в связи со смертью Навального пообещал ввести и Евросоюз. 21 февраля об ограничениях против руководства колонии объявила Великобритания. В Кремле назвали недопустимыми и «хамскими» заявления западных лидеров о вине России в смерти оппозиционера. В медицинском заключении, которое показали матери Навального Людмиле, говорилось, что он умер от естественных причин.

«Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем [новом пакете санкций]», — добавила Нуланд. В Белом доме ранее сообщили, что это произойдет 23 февраля.

На этой неделе санкций ко второй годовщине военных действий на Украине ввела Великобритания, под них попали в том числе новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин. Евросоюз планирует утвердить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля.

Россия считает санкции незаконными и неэффективными. В Кремле в то же время заявляли, что ограничения сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.