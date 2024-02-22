Нуланд пообещала «сокрушительный» пакет санкций против России
США в ближайшие дни представят «сокрушительный пакет» санкций против России, в котором будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Трансляция шла на сайте центра.
По словам Нуланд, новые меры будут в том числе направлены на то, чтобы «закрыть пробелы» в уже существующих санкциях, введенных из-за военных действий на Украине, и не позволить обойти их.
Часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк», сообщила замгоссеретаря. Санкции в отношении России в связи со смертью Навального пообещал ввести и Евросоюз. 21 февраля об ограничениях против руководства колонии объявила Великобритания. В Кремле назвали недопустимыми и «хамскими» заявления западных лидеров о вине России в смерти оппозиционера. В медицинском заключении, которое показали матери Навального Людмиле, говорилось, что он умер от естественных причин.
«Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем [новом пакете санкций]», — добавила Нуланд. В Белом доме ранее сообщили, что это произойдет 23 февраля.
На этой неделе санкций ко второй годовщине военных действий на Украине ввела Великобритания, под них попали в том числе новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин. Евросоюз планирует утвердить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля.
Россия считает санкции незаконными и неэффективными. В Кремле в то же время заявляли, что ограничения сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?