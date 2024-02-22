 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Нуланд пообещала «сокрушительный» пакет санкций против России

Нуланд пообещала, что новые санкции США против России будут сокрушительными
Сюжет
Война санкций
В новом пакете санкций, который США представят в ближайшие дни, будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила Виктория Нуланд. Россия считает меры незаконными

США в ближайшие дни представят «сокрушительный пакет» санкций против России, в котором будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Трансляция шла на сайте центра.

По словам Нуланд, новые меры будут в том числе направлены на то, чтобы «закрыть пробелы» в уже существующих санкциях, введенных из-за военных действий на Украине, и не позволить обойти их.

Часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк», сообщила замгоссеретаря. Санкции в отношении России в связи со смертью Навального пообещал ввести и Евросоюз. 21 февраля об ограничениях против руководства колонии объявила Великобритания. В Кремле назвали недопустимыми и «хамскими» заявления западных лидеров о вине России в смерти оппозиционера. В медицинском заключении, которое показали матери Навального Людмиле, говорилось, что он умер от естественных причин.

Великобритания ввела новые санкции против России
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

«Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем [новом пакете санкций]», — добавила Нуланд. В Белом доме ранее сообщили, что это произойдет 23 февраля.

На этой неделе санкций ко второй годовщине военных действий на Украине ввела Великобритания, под них попали в том числе новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин. Евросоюз планирует утвердить 13-й пакет санкций против России к 24 февраля.

Россия считает санкции незаконными и неэффективными. В Кремле в то же время заявляли, что ограничения сохранятся на долгие годы. «Исходим из этого, выстраивая наши планы», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктория Нуланд США санкции Военная операция на Украине Алексей Навальный
Материалы по теме
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»
Экономика
Британия ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный
Политика
В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 00:30
Следователям и прокурорам разрешили защищаться автоматами Калашникова Общество, 00:26
Рекордсмена «Барселоны» посадили в тюрьму. Чем запомнилась карьера Алвеса Спорт, 00:01
Нуланд пообещала «сокрушительный» пакет санкций против России Политика, 22 фев, 23:48
Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Навального Политика, 22 фев, 23:46
Путин поручил помочь подконтрольным Росимуществу иностранным компаниям Бизнес, 22 фев, 23:44
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 22 фев, 23:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Правительство предложило отсрочку от призыва для прокуратуры и СК Политика, 22 фев, 23:00
В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник Политика, 22 фев, 22:52
Три человека пострадали в результате удара снаряда в жилой дом в Донецке Политика, 22 фев, 22:43
Путин заявил о готовности Китая упростить въезд российским дальнобойщикам Бизнес, 22 фев, 22:39
В МВФ удивились росту российской экономики в условиях санкций Экономика, 22 фев, 22:33
Как убрать и предупредить гиперпигментацию кожи РБК и Вирсавия, 22 фев, 22:24
В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Финансы, 22 фев, 22:22