До выхода указа Байдена о расширении механизма санкций в Турции были «два всеядных и два полувсеядных банка» с точки зрения работы с Россией, но в январе они начали ужесточать ограничения для клиентов

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Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, которые хотят завести карточку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с этой страной, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

Турецкие финансовые организации стали резко прекращать обработку платежей из России в начале года. По словам источников издания, сейчас расчеты все еще заморожены. Один из собеседников, владелец торгового брокера, сказал, что счета российским компаниям закрывали еще в 2022 году, но сейчас процесс усилился: раньше речь шла прежде всего про компании, попавшие под санкции, теперь же отношения прекращают и с другими организациями.

Ограничения ужесточились после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, отмечают собеседники издания. Он позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Как писал Bloomberg, вводить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам начали и госбанки Китая.

По словам источника, ведущего бизнес в Турции, до декабря в этой стране были «два всеядных и два полувсеядных банка» с точки зрения работы с Россией. Первой категории пригрозили включением в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц; попадание в него влечет блокировку всех принадлежащих лицу активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами). После этого они начали закрывать корсчета значительной части компаний и российских банков.

«Полувсеядные» банки, по словам собеседника, также начали разрывать отношения, но главным образом с теми, кто стал клиентом после начала полномасштабных военных действий на Украине.

23 января газета Economim сообщила, что после того, как турецкие банки прекратили проводить платежи за экспорт в Россию, в ситуацию вмешались турецкие власти. Издание передавало, что банк Emlak Katılım стал проводить денежные переводы из России за экспорт в нее товаров из четырех отраслей: продукты питания, текстиль, одежда и обувь; с другими отраслями — автомобильной и машиностроительной — проблемы пока решаются.

Российские дипломаты поддерживают контакт с властями Турции по вопросу платежей, говорил посол Алексей Ерхов. 18 января источник «РИА Новости» сообщил, что государственные банки страны частично возобновили транзакции из России.