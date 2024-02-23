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Война санкций ,  
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Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер «ПИК»

Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» НСПК и Aurus
Сюжет
Война санкций
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

США ввели новые санкции против России, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина страны 23 февраля.

В частности, под санкции попала компания «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир, завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге и ФГУП «НАМИ».

США также ввели санкции против девелоперской группы «ПИК», «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), горнодобывающей «Мечел» и металлургической ТМК.

Накануне в заявлении Джо Байдена говорилось, что США вводят более чем 500 новых санкционных мер против России.

В сентябре 2022 года Минфин США разъяснял, что пока не вводил санкции против НСПК, но предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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