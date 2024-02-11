 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

МИД сравнил с «выстрелом в ногу» отказ ЕС от российского СПГ

Студенников: отказ Евросоюза от поставок СПГ из России — выстрел себе в ногу
Сюжет
Война санкций
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России равносильны «выстрелу себе в ногу», заявил директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников в интервью «РИА Новости».

По его словам, отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения.

«Все эти потуги равносильны выстрелу себе в ногу. <...> Европе нужен газ», — сказал Студенников. Он подчеркнул, что многие европейские компании все еще рассматривают поставки газа из России как один из вариантов импорта в условиях усиления зависимости от американского СПГ.

МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году
Экономика

В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии.

Доля поставок СПГ из России в Евросоюз в 2023 году сократилась до 13%, сообщила Financial Times. Опрошенные газетой эксперты предупредили об увеличении энергетических рисков для Европы, одним из которых является восстановление спроса на газ. Именно массовое сокращение потребления позволило накопить газ в хранилищах и снизить цены.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Евросоюз СПГ МИД
Материалы по теме
МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году
Экономика
Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании
Экономика
Shell заявила о подрыве доверия к отрасли из-за решения Байдена по СПГ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина абсурдным Общество, 11:24
Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл второе золото на Спартакиаде Спорт, 11:19
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 11:03
МИД сравнил с «выстрелом в ногу» отказ ЕС от российского СПГ Политика, 11:01
Память вещей: что находили среди обломков после землетрясения в Турции Общество, 11:00 
В Новокузнецке загорелось здание строящегося терминала аэропорта Общество, 10:42
В Кабардино-Балкарии загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. м Общество, 10:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Элисте завели дело после взрыва, при котором пострадали росгвардейцы Общество, 10:31
Трамп рассказал, как пригрозил не защитить НАТО при нападении России Политика, 10:16
Как украсть ₽19 млрд за год: от вирусов-червей до дипфейков РБК и Сбер, 10:06
В России зафиксировали дефицит нянь Общество, 10:00
Что такое эмиссия и как она влияет на инфляцию Инвестиции, 10:00
На Филиппинах из-за схода оползня погибли 37 человек Общество, 09:54
В Кемеровской области в ДТП с двумя автобусами пострадали 14 человек Общество, 09:39