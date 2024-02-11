МИД сравнил с «выстрелом в ногу» отказ ЕС от российского СПГ
Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России равносильны «выстрелу себе в ногу», заявил директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников в интервью «РИА Новости».
По его словам, отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения.
«Все эти потуги равносильны выстрелу себе в ногу. <...> Европе нужен газ», — сказал Студенников. Он подчеркнул, что многие европейские компании все еще рассматривают поставки газа из России как один из вариантов импорта в условиях усиления зависимости от американского СПГ.
В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии.
Доля поставок СПГ из России в Евросоюз в 2023 году сократилась до 13%, сообщила Financial Times. Опрошенные газетой эксперты предупредили об увеличении энергетических рисков для Европы, одним из которых является восстановление спроса на газ. Именно массовое сокращение потребления позволило накопить газ в хранилищах и снизить цены.
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