Студенников: отказ Евросоюза от поставок СПГ из России — выстрел себе в ногу

МИД сравнил с «выстрелом в ногу» отказ ЕС от российского СПГ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России равносильны «выстрелу себе в ногу», заявил директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников в интервью «РИА Новости».

По его словам, отказ Брюсселя от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики приведет к росту цен, негативно скажется на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения.

«Все эти потуги равносильны выстрелу себе в ногу. <...> Европе нужен газ», — сказал Студенников. Он подчеркнул, что многие европейские компании все еще рассматривают поставки газа из России как один из вариантов импорта в условиях усиления зависимости от американского СПГ.

В Евросоюзе завершают разработку газовой реформы, которая позволит странам полностью запретить импорт газа из России и Белоруссии.

Доля поставок СПГ из России в Евросоюз в 2023 году сократилась до 13%, сообщила Financial Times. Опрошенные газетой эксперты предупредили об увеличении энергетических рисков для Европы, одним из которых является восстановление спроса на газ. Именно массовое сокращение потребления позволило накопить газ в хранилищах и снизить цены.