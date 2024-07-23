Эксперты оценили перспективы санкций в случае победы Трампа

Введением санкций США «отталкивают всех от себя», заявил кандидат в президенты Дональд Трамп. РБК спросил экспертов, можно ли в случае его прихода к власти ожидать изменений в санкционном режиме против России

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на днях заявил, что не любит санкции, потому что ими Штаты «отталкивают всех от себя». Вскоре после этого в предвыборной кампании произошел поворот: президент Джо Байден снял свою кандидатуру, призвав демократов поддержать Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента. Трамп еще до выхода Байдена из гонки говорил, что победить Харрис было бы проще, чем действующего президента.

В случае победы Трампа ожидать скорого смягчения санкций против России не стоит, поскольку это невозможно без урегулирования российско-украинского конфликта, считают опрошенные РБК эксперты. Они также осторожно оценивают возможную политику Трампа-президента в отношении замороженных в США российских активов.

Сначала урегулирование, потом смягчение санкций

В интервью Bloomberg Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и ввиду этого Украине «никогда не угрожала война». Ранее он неоднократно говорил, что может способствовать завершению военного противостояния между двумя странами, и утверждал, что в случае победы на выборах решит конфликт еще до инаугурации.

Слова Трампа о нелюбви к санкциям и возможности за один день остановить российско-украинский кризис — это пока комментарии в рамках предвыборной риторики, не имеющие какого-либо содержательного наполнения, отмечает заместитель директора Института международной экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН член-корреспондент РАН Сергей Афонцев. Он убежден, что санкции, которые уже введены и действуют, не могут быть отменены без существенного ущерба для политического имиджа США.

«Любое смягчение режима санкций возможно только в том случае, если оно идет в пакете с урегулированием кризиса. А как он будет урегулирован и будет ли у Трампа готовность урегулировать его на условиях, приемлемых для России, — это большой вопрос. В своих многочисленных заявлениях Трамп не сказал, как именно он видит это урегулирование», — подчеркивает Афонцев. Однако, если этот процесс все-таки будет запущен, вопрос о смягчении санкций неизбежно будет включен в повестку, прогнозирует он.

Не ожидает в обозримой перспективе каких-либо существенных изменений в санкционной политике США в отношении России и эксперт в области борьбы с финансовыми преступлениями Джордж Волошин. По его мнению, Трамп «тешит себя малореалистичными надеждами», что ему удастся усадить за один стол президентов России и Украины, выработать условия прекращения конфликта, которые бы удовлетворили обе стороны, получить таким образом согласие Украины и западной общественности на смягчение антироссийских санкций и представить все это как свою «большую внешнеполитическую победу».

В текущих условиях компромисс между Россией и Украиной хотя бы по территориальной части конфликта «в принципе невозможен», не говоря уже о других принципиальных моментах, например о членстве Украины в НАТО, уверен Волошин. Он предполагает, что смягчение санкционного давления было бы реалистично только при отказе со стороны России от новых территорий (при этом урегулирование статуса Крыма, вполне вероятно, могло бы быть отложено в рамках первоначальных мирных инициатив). Но такой сценарий неприемлем с точки зрения Кремля. Таким образом, подход Трампа «не имеет под собой почти никаких оснований для успеха», по крайней мере пока ситуация на поле боя будет оставаться в нынешнем состоянии, говорит Волошин.

Торможение новых санкций

Если смягчения санкционного режима ожидать в ближайшей перспективе не приходится, то введение новых санкций при администрации Трампа действительно будет менее вероятным, считает Афонцев. «Строго говоря, избирателю Трампа эта тематика не интересна, и эскалация санкционного режима, возможно, будет приостановлена», — говорит он.

Некоторая трансформация санкционного режима в случае избрания Трампа возможна, полагает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По сути, Трамп в свой президентский срок в 2017–2021 годах лично не вводил антироссийских санкций: ограничения, связанные с Крымом, были введены при Бараке Обаме, напоминает он. Однако при Трампе в 2017 году был принят закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), налагающий санкции на Иран, Северную Корею и Россию, возражает старший юрист юридической фирмы «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры» Эльвира Хасанова. В отношении России этот документ расширял ряд санкций, ранее наложенных исполнительными указами президента, и превращал их в закон. Кроме того, в 2019 году были введены санкции против газопровода «Северный поток».

По мнению Гландина, Трамп «точно не будет вводить санкции по «указу № 14024», который «не любит». Этот указ Байдена от 15 апреля 2021 года стал ключевым основанием для введения санкций в рамках российской санкционной программы. Трамп в случае избрания может отменить его, предварительно объявив об этом конгрессу, допускает Гландин. Если «указ № 14024» и не будет отменен, он может перейти в разряд «спящих», предполагает юрист.

Санкционные меры, которые были приняты президентом США через указы (executive orders), традиционно могут быть отменены росчерком пера, указывает Волошин. В 2021 году Байден отменил указ Трампа, вводящий ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Однако согласно разделу 216 закона CAATSA есть ограничения на смягчение или снятие санкций в отношении России, действовавших по состоянию на 2017 год, указывает Волошин. Если обе палаты конгресса выступят против с совместной резолюцией, а в случае наложения на нее президентского вето преодолеют последнее, санкции не могут быть сняты или смягчены, поясняет эксперт. Данное ограничение не распространяется на санкции, принятые в последующие годы, «а именно на весь массив санкций, инициированных администрацией Байдена начиная с 2021 года, например в рамках «указа № 14024», подчеркивает он.

«При смене президента США можно разумно ожидать смены направления регулирования американских санкций», — говорит Хасанова. По ее мнению, это может выразиться как в принятии новых актов, так и в смене политики принятия решений в управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) как основном органе, администрирующем санкции. «Как правило, со сменой администрации меняется и подход к основным вопросам работы министерств и департаментов. Это может повлиять, например, на вопросы выдачи лицензий российским лицам, на исключение из санкционных списков и пополнение списков новыми лицами, на совместную работу с санкционными органами других стран», — отмечает Хасанова.

Дедолларизация и судьба замороженных активов

Трамп не раз заявлял о намерении бороться с дедолларизацией, предрекая американской экономике выход инфляции из-под контроля, если доллар перестанет быть стандартом в международных расчетах. Экономические советники Трампа рассматривают способы активного противодействия отказу других стран от использования доллара в случае его победы, писал в апреле Bloomberg.

Волошин скептически оценивает обещания Трампа наказывать третьи страны за отказ от доллара. Процессы дедолларизации, запущенные в других странах, включая союзников США вроде Саудовской Аравии, имеют под собой разные основания, среди которых, например, рост взаимной торговли с третьими странами, в частности поставки саудовской нефти и нефтепродуктов в Китай, поясняет он. «Эти процессы имеют высокую инерционность, отменить или остановить их в одночасье не получится», — говорит Волошин. Гипотетическая нормализация отношений с Россией тоже не станет эффективным инструментом противодействия дедолларизации в условиях, когда санкции не могут быть существенно смягчены либо отменены, констатирует он.

В случае победы Трампа его администрация не сможет игнорировать успехи России в контексте разворота на Восток: многие контракты и внешние расчеты переведены в рубли и юани, говорится в поступившем в РБК комментарии партнеров международной консалтинговой компании Fidem Research Group. По их мнению, реальные перспективы доллара потерять часть Азии и Ближнего Востока очевидны и администрация Трампа «вряд ли будет заинтересована в развитии этого трека и станет подталкивать Россию и Азию к дальнейшему сближению». В прошлом году доля рубля во внешнеторговых расчетах России достигла максимума за последние пять лет, сообщал Банк России. В платежах за экспорт она составила 39%, за импорт — 30%.

Тревогу законодателей-республиканцев относительно роли доллара в мировой финансовой системе вызывало принятие инициативы о возможном использовании заблокированных в США российских активов на помощь Украине, сообщал Bloomberg. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд активов ЦБ России в виде денежных средств и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них приходится на Евросоюз.

Консенсуса по вопросу использования российских активов пока нет и сценарий их конфискации не исключен, говорит Волошин. «В случае с потенциальным переизбранием Трампа очень многое будет зависеть от баланса сил в конгрессе, персоналий во главе казначейства, нацсовета безопасности и национального экономического совета, стратегического положения на полях боев, позиции союзников США и многих других факторов. Говорить об определенном повышении или снижении рисков конфискации российских активов при новой администрации Трампа я не могу», — подчеркивает он.

По мнению Афонцева, Трамп будет избегать санкционных шагов, которые затрагивают международные позиции доллара, в результате чего угроза для замороженных в США российских активов «может быть несколько снижена». При этом в отношении европейской части активов он видит два пути.

«С одной стороны, Трамп может быть заинтересован в снижении уровня нестабильности в сфере использования ключевых резервных валют и оказании влияния на европейских сателлитов, чтобы они не очень увлекались идеей конфискации активов или доходов с них. Но также вероятна ситуация, что Трамп скажет европейцам: «Доставайте деньги на финансирование украинского кризиса откуда хотите». Это подстегнет европейские страны более вульгарно относиться к российской собственности», — рассуждает эксперт.

Штаб Трампа не мог не заметить недавнее неофициальное заявление Эр-Рияда в отношении конфискации российских активов, отмечают партнеры Fidem Research Group. «Саудиты прямо не касались США, но пообещали ответить продажей европейских бондов, в случае если страны «Большой семерки» передадут российские активы Украине. США, как член G7, вряд ли захотят катализировать такие прецеденты и инициировать передачу российских активов со своей стороны», — указывают они.