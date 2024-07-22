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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США

Трамп: Байден не был годен, чтобы баллотироваться в президенты США
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп усомнился в способности президента Джо Байдена исполнять свои обязанности до конца срока.

«Он [Байден] не годен. <...> И я спрашиваю: кто будет управлять страной в течение следующих пяти месяцев?» — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News.

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21 июля Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». По словам главы государства, теперь он сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей на оставшийся срок. Белый дом тоже исключил его досрочный уход в отставку.

Республиканцы призвали Байдена уйти с поста президента. Член палаты представителей США республиканка Нэнси Мейс заявила, что внесет на рассмотрение в конгресс резолюцию с призывом передать полномочия главы государства Харрис.

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Байден Джо

политик, президент США
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Трамп Дональд

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Камала Харрис

20 октября 1964 года
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