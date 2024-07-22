Трамп заявил о неспособности Байдена управлять США
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп усомнился в способности президента Джо Байдена исполнять свои обязанности до конца срока.
«Он [Байден] не годен. <...> И я спрашиваю: кто будет управлять страной в течение следующих пяти месяцев?» — сказал Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News.
21 июля Байден объявил о своем выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». По словам главы государства, теперь он сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей на оставшийся срок. Белый дом тоже исключил его досрочный уход в отставку.
Республиканцы призвали Байдена уйти с поста президента. Член палаты представителей США республиканка Нэнси Мейс заявила, что внесет на рассмотрение в конгресс резолюцию с призывом передать полномочия главы государства Харрис.