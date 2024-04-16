Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов

США рассматривают различные варианты использования замороженных российских активов на $285 млрд — от конфискации до выпуска долговых обязательств для помощи Украине под залог активов. Москва обещала ответить на такие шаги Запада

Джанет Йеллен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Вашингтон рассматривает различные варианты использования замороженных российских активов — от конфискации до выпуска долговых обязательств для помощи Украине под залог активов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Трансляция ее выступления опубликована на странице министра в X.

«Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на $285 млрд, которые были заморожены», — сказала она на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Глава Минфина выразила опасения, что Россия «начинает замечать признаки» усталости Соединенных Штатов и их союзников от поддержки Киева и затруднений с поиском средств для этого. По ее словам, это «дает надежду» Москве на то, что она дождется, когда поддержка Украины иссякнет.

В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) допускают возможность выпуска долговых обязательств для финансирования Украины под залог замороженных российских активов. По информации FT, России предложат добровольно погасить эти долги либо конфискуют средства.

Bloomberg в свою очередь сообщал, что для этого будет создана специальная структура, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом. При этом будет поддерживаться «иерархия залогового обеспечения» — с использованием активов, замороженных в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активов российских банков.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

ЕК предлагала использовать для поддержки Украины доходы от замороженных активов российского ЦБ. 90% от суммы там планируют направить через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% — на восстановление страны.

В Кремле пригрозили ответом в случае изъятия российских активов в пользу Украины. «Конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.