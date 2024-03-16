ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год

Рубль в 2023 году стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, а страны Америки в основном платили за поставки долларами и евро. В оплате импорта в Россию на первое место вышли дружественные валюты

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В 2023 году доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет. А при расчетах за импорт со странами Азии в прошлом году рубль занял меньшую долю, чем это было в 2019-м, по этому направлению в лидерах дружественные валюты, в первую очередь, юань, — в них оплачивается чуть больше половины поставляемых из Азии товаров и услуг. Это следуют из статистики Банка России о структуре валют в международных расчетах.

Регулятор впервые опубликовал годовую долю использования валют по географическим направлениям после возобновления публикации подобных данных летом 2023 года. До этого ЦБ размещал данные только за месяц. Статистика представлена с 2019 года и теперь разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В ней показана доля рубля, валют недружественных стран (в первую очередь, доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п. До санкций 2022 года ЦБ публиковал данные в раскладке по основным странам, а не по географическим направлениям.

По данным ФТС, самым крупным направлением и для российского товарного экспорта, и для российского импорта в 2023 году была Азия. В экспорте из суммарных $425,1 млрд на долю Азии приходилось $306,6 млрд, а из поставленных по импорту товаров на $285,1 млрд — $187,5 млрд. На втором месте по-прежнему находится Европа, где в частности учитывается торговля не только со странами ЕС, но и, например, с Белоруссией. Экспортные операции России по этому направлению за прошлый год сжались втрое — с $265,6 млрд до $84,9 млрд, а импорт просел не так сильно — на 12,3%, до $78,5 млрд. На третьем месте с большим отставанием идут страны Американского континента — на них за прошлый год пришлось $12,2 млрд экспорта и $15 млрд импорта.

Как в мире расплачиваются за российский экспорт

В 2023 году для расчетов за экспорт товаров и услуг из России в основном использовался рубль — его доля составила 39%. За год показатель увеличился на 11,2 процентного пункта, а за пять лет взлетел на 24 п.п. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году (14,3%), после чего резко выросла до 27,8% в 2022 году.

На втором месте по использованию находятся доллар и евро, хотя их доля за последний год сократилась более чем вдвое — с 63,6 до 31,5%. Использование этих валют было максимальным в 2021 году, когда доля доллара и евро достигала 84,6%.

Оставшиеся 29,4% занимают валюты дружественных стран. Их использование в 2023 году также существенно выросло — в 3,4 раза, с 8,6% в 2022 году. До этого диапазон показателя составлял всего 1-1,3%.

В расчетах со странами Европы, куда относится в том числе Белоруссия, в 2023 году основной валютой стал рубль. Российская валюта заняла 49,7%, евро и доллары — 42,8%, остальные валюты — 7,5%. За предыдущие четыре года наибольшую долю занимали доллары и евро. Например, в 2022 году — 69,9%, а в 2021 году, когда был зафиксирован ее максимум, — 88,3%.

По азиатскому направлению рубль также занял наибольшую долю — 36,1%, еще 35,8% приходится на дружественные валюты, 28,2% — на доллары и евро. До 2023 года со странами Азии преимущественно расплачивались долларами и евро. Например, в 2022 году их доля составила 55,3%, в 2021 году — 77,3%, в 2020 году — 77,7%, а в 2019 году — 74,3%.

Несмотря на сокращение доли евро и долларов, именно этими валютами преимущественно расплачивались за экспорт страны Америки. В 2023 году доля недружественных валют в расчетах со странами континента составила 74,9%, однако за год показатель сократился на 10,4 п.п. Доля рубля составила 22,7%, доля валют дружественных стран — 2,4%.

В чем Россия платит за импортные поставки

Использование валют при расчетах за импорт в Россию в 2023 году выровнялось и на каждую группу валют пришлось около трети от общего объема платежей в целом по миру. Так, доля валют дружественных стран составила 36%, доллара и евро — 34%, а российского рубля — 30%. Для сравнения: в 2022 году доля рубля равнялась 28,1%, доля долларов и евро — 56,6%, валют дружественных стран — 15,2%. В целом доллары и евро были основной валютой для расчетов с 2019 по 2022 год.

Если смотреть на отдельные направления, то доллары и евро пока остаются основными валютами для расчетов за импорт со всеми странами, кроме Азии и стран Карибского бассейна, где лидировали валюты дружественных стран. Однако доля рубля растет и в 2023 году показатель был на максимальном уровне за последние пять лет также по всем направлениям, кроме Азии. В 2023 году доля рубля при расчетах со странам Азии составила 22,3%, хотя в 2019 году она достигала 24,4%. Но за последний год показатель вырос на 3,8 п.п. Основной валютой для расчетов по этому направлению стали валюты дружественных стран, — 51% (рост за год на 23 п.п.). Абсолютным лидером среди импортеров в Россию является Китай — по оценкам института Гайдара, его доля составляла 41% от общего ввоза товаров за январь—октябрь 2023 года. Еще 26,6% в оплате ввоза товаров из Азии заняли доллары и евро (за год их доля сократилась вдвое — на 26,9 п.п.).

Доля рубля при расчетах с Европой составила 47,9%, увеличившись за год на 7,4 п.п., доля долларов и евро — 48,4% (сокращение за год на 10 п.п.), оставшиеся 3,8% занимают валюты дружественных стран.

Импорт из стран Америки оплачивался в основном долларами и евро (69,6%), доля рубля составила 25,8%, доля валют дружественных стран — 4,6%. За год эти показатели, соответственно, изменились на минус 8,1 п.п., плюс 3,8 п.п. и плюс 4,3 п.п.

Анализируя данные ЦБ, необходимо иметь в виду, что ЦБ отражает статистику валютных расчетов, а валюта контракта может быть иной, говорил РБК научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Например, российская фирма-импортер закупает товары в ЕС. Контракт номинирован в евро. Но если транзакция так устроена, что банк списывает сумму с ее рублевого счета, в статистике ЦБ транзакция будет отражаться как рублевая», — объясняет он. В Банке России еще до жестких санкций 2022 года поясняли, что значительная доля российских импортеров для обслуживания международных транзакций использует рублевые счета.