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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о нелюбви к санкциями

Трамп: я не люблю санкции
Сюжет
Выборы президента США
Трамп, несмотря на такое заявление, в годы своего президентства вводил санкции против «Северного потока» и потом критиковал Байдена за то, что он не продолжал принимать ограничения против проекта газопровода
Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп «прохладно» относится к попыткам США наказать Россию за ее действия на Украине, пишет агентство Bloomberg, у которого вышло интервью с Трампом.

«Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя [из-за них]. Так что я не люблю санкции» — сказал он.

Политик также заявил, что у него были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным и ввиду этого Украине «никогда не угрожала война».

Теперь, по мнению Трампа, мир стал опаснее, так как за время конфликта нынешний президент Джо Байден «заставил Россию и Китай пожениться». «Они женаты. Затем они взяли к себе своего маленького кузена, Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен», — так описал ситуацию политик.

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Будучи президентом США в 2017-2021 годах, Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России (на тот момент действовали ограничения, введенные в связи с событиями в Крыму). Сам Трамп вводил санкции против газопровода «Северный поток»: так, в конце 2019 года он подписал оборонный бюджет, который предусматривал ограничения в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства Nord Stream 2.

Трамп заявлял, что «сверху донизу» обложил трубопровод «Северный поток-2» санкциями и критиковал сменившего его Джо Байдена за то, что он «одобрил российский трубопровод в Европу» и тем самым повел экономику США «к разрухе».

Байден в первый год своего президентства не стал вводить санкции против газопровода, однако 23 февраля 2022 года на фоне событий на Украине все же иниицировал ограничения. Под них попали оператор газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг. К этому моменту трубопровод уже был построен, но Германия остановила его сертификацию. В сентябре того же года «Северные потоки» были взорваны.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) писала со ссылкой на документы, которые были засекречены и которые Министерство экономики Германии предоставило ей в рамках раскрытия информации, что администрация Байдена пошла на уступки при строительстве Nord Stream, что дало возможность построить его.

В 2019-м Трамп заявил, что распорядился не вводить дополнительные санкции против КНДР, которые планировал Минфин США,

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Дональд Трамп санкции США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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