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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом

Трамп: победить Камалу Харрис на выборах президента будет легче, чем Байдена
Сюжет
Выборы президента США

Вице-президента США Камалу Харрис будет легче победить на выборах президента, чем действующего главу государства Джо Байдена, заявил экс-президент Дональд Трамп. Об этом он сказал в эфире радиопрограммы Clay Travis and Buck Sexton Show.

«Она во многих отношениях может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет. Если он уйдет», — отметил Трамп.

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В июне между Трампом и Байденом прошли дебаты. После них телеканал CNN провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, а 33% — Байдену. NYT выпустила заявление редакции, в котором говорилось, что «величайшая общественная услуга, которую мистер Байден сейчас может оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание».

Отказаться от гонки главу государства призвали однопартийцы в конгрессе, а также общественные деятели, в том числе лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года, обозреватель Пол Кругман, писатель Стивен Кинг и актер Джордж Клуни.

После провальных дебатов в Демократической партии задумались над тем, чтобы заменить Байдена на Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства, писала The Washington Post. По мнению демократов, Харрис станет лучшим вариантом. Альтернативные кандидаты — губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Кэвин Ньюсом. Они, вероятно, поддержат Харрис, если Байден снимет свою кандидатуру.

Байден отказался сняться с выборов и призвал недовольных его действиями демократов выдвинуть собственные кандидатуры на партийном съезде, который пройдет в августе.

Выборы пройдут в ноябре 2024 года.

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Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис выборы президента США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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