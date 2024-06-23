Трамп пообещал конец конфликту на Украине «до входа в Овальный кабинет»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал добиться завершения конфликта Украины и России еще до того, как «войдет в Овальный кабинет». Об этом политик заявил на предвыборном митинге в Филадельфии, трансляцию его встречи с избирателями вел интернет-портал Times Now в YouTube.

Достичь мирного урегулирования политик намерен еще до церемонии инаугурации.

«До того, как я войду в Овальный кабинет, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Летом 2023 года бывший президент США заявил, что способен за сутки остановить военные действия в зоне военной операции на Украине. По словам Трампа, для этого необходим разговор с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам политика, он хорошо знает обоих лидеров и поддерживал с ними отличные отношения.

Кроме того, Трамп неоднократно критиковал Белый дом за оказание военной помощи Украине. В июне 2024 года на предвыборном мероприятии в Детройте политик пообещал положить конец многомиллиардным выплатам Украине в случае своей победы на выборах. По его словам, Зеленский, «возможно, величайший торговец из всех когда-либо живущих политиков».