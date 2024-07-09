Bloomberg узнал об угрозе Эр-Рияда из-за конфискации российских активов

Саудовские дипломаты в частном порядке «намекнули», что могут продать часть европейских бондов при конфискации активов России, выяснил Bloomberg. Эр-Рияд опроверг эти данные, Москва обещала ответить на конфискацию зеркально

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Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония и Канада) решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для помощи Украине, а один из источников описал это как завуалированную угрозу. «Саудовцы специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством», — передает Bloomberg слова двух источников.

В то же время в МИД Саудовской Аравии в комментарии агентству сообщили, что никаких подобных угроз не было. «Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — подчеркнули в министерстве.

Как отмечает Bloomberg, запасы евро и французских облигаций королевства могут составлять десятки миллиардов евро, однако эти суммы не настолько велики, чтобы иметь «большое значение» в случае их продажи. Вместе с тем, по данным агентства, «намеки» Эр-Рияда вызывают беспокойство у европейских чиновников, поскольку другие страны в конечном итоге могут последовать его примеру.

Официально Саудовская Аравия не раскрывает количество купленных королевством облигаций в западных странах, однако, по данным Вашингтона за март, вложения королевства в казначейские облигации США составляли $135,9 млрд. Для сравнения, французскими активами, по данным AGBI, инвесторы из стран Персидского залива владеют на сумму €14 млрд ($15,1 млрд). Только в июне прошлого года на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия подписали инвестиционные соглашения на сумму $2,9 млрд.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

О проработке плана по конфискации российских активов, в том числе замороженных средств ЦБ, а также зарубежных активов россиян, попавших под санкции, неоднократно заявляли западные лидеры. Президент Украины Владимир Зеленский призывал направить эти средства на помощь и восстановление Украины, которое он оценивал более чем в $1 трлн.

В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств». Министр финансов Антон Силуанов обещал ответить зеркальными мерами, отмечая, что у России есть все возможности для этого.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что хищение государственных активов при определенных условиях может быть квалифицировано как casus belli (юридический термин: формальный повод для объявления войны. — РБК). Вместе с этим политик подчеркивал, что Россия не собирается «нападать на Запад», несмотря на его прямую вовлеченность в конфликт на Украине.