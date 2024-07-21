Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное

Джо Байден после недель давления снялся с президентской гонки и предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис. Это первый подобный случай за десятилетия — в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Он заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии.

Байден предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов. Харрис приняла предложение, заявив, что намерена участвовать в выборах.

Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании — первый подобный случай в стране за десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.

Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли, а также нескольких оговорок президента: на саммите НАТО он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, а позднее вместо Камалы Харрис назвал фамилию Трампа.

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Несмотря на призывы, Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. 17 июля он допустил, что мог бы «пересмотреть» свое решение в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.

По данным Politico, еще в субботу, 20 июля, Байден собирался продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье передумал. Решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и сотрудников предвыборного штаба, передает CNN.

Реакция на отказ от участия Байдена в предвыборной гонке

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, реагируя на решение Байдена, назвал его «худшим президентом в истории страны». По мнению Трампа, он «определенно не пригоден для этой должности». Политик выразил мнение, что Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер назвал Байдена «настоящим патриотом» и «отличным президентом». «Конечно, это было нелегкое решение, но он вновь поставил свою партию, страну и наше будущее на первое место», — написал он в X.

С аналогичными заявлениями выступили другие высокопоставленные члены Демпартии. Например, Харрис, отметив достижения Байдена на посту президента, назвала его решение «бескорыстным и патриотическим поступком» и добавила, что он «ставит американский народ и нашу страну превыше всего».

Экс-президент Барак Обама выразил Байдену поддержку, но воздержался от прямого одобрения какой-либо иной кандидатуры на пост главы государства от Демократической партии, в отличие от Билла и Хиллари Клинтон, которые поддержали выдвижение Харрис.

Одной из первых среди членов семьи действующего президента решение Байдена прокомментировала его внучка Наоми (в своем аккаунте в X):

«Сегодня я просто горжусь своим дедушкой, нашим президентом». По ее словам, Байден «закрепил за собой звание самого эффективного и влиятельного государственного служащего за всю историю нашей страны».

Председатель комитета Республиканской партии по выборам в Конгресс (NRCC) Ричард Хадсон назвал происходящее «скандалом исторических масштабов». «Наш президент недееспособен, демократы знали об этом, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это», — сказал он, добавив, что сомневается в способности Байдена исполнять свои обязанности до конца срока.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон согласился, что «если Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента», призвав президента уйти в отставку.

Предприниматель Илон Маск высказался в поддержку Республиканской партии и Трампа, заявив, что «он никогда не был ничьей марионеткой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что до выборов в США еще четыре месяца, за этот срок «многое может поменяться». «Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», — призвал он.

Что будет после снятия Байдена с выборов

Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на национальной конвенции Демократической партии, которая состоится с 19 по 22 августа 2024 года в Чикаго. Согласно регламенту, заявки на выдвижение должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов, которые могут оставить свою подпись под подобной петицией лишь единожды. Претендентам на президентский пост придется убеждать около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Кроме того, каждому политику предоставят по 20 минут на выступления сторонников на самой конвенции. Для утверждения нового кандидата может понадобиться несколько раундов голосования: оно будет проходить в алфавитном порядке — штат за штатом.

Кто может заменить Бадена

Наиболее очевидным претендентом на замену Байдена считают Харрис. Согласно опросу YouGov, она могла бы рассчитывать на 39% голосов против 44% у Трампа. Среди возможных претендентов называли также сенатора из Аризоны Марка Келли, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро, губернатора Кентукки Энди Бешира, бывшую первую леди Мишель Обаму.