ЕС приблизил свои санкционные правила к американским

Евросоюз обновил санкционные правила в части критериев собственности и контроля над компаниями. Уточнения направлены против организаций, чьи подсанкционные владельцы сознательно выводили их из-под ограничений, говорят эксперты

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Рабочая группа советников по международным отношениям (RELEX, орган при Совете ЕС) согласовала обновленные «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер» (.pdf), в которых уточнила критерии определения владения компанией и контроля над ней. В результате под ограничения могут попасть организации, которые владельцы пытались «вывести из-под удара».

Изменения были опубликованы в начале июля. Как отмечает основатель бельгийской юридической фирмы YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов, это первая редакция документа после предыдущей версии, опубликованной еще в 2018 году. «Лучшие практики ЕС» представляют собой рекомендации по исполнению санкций, которые широко используются институтами Евросоюза и национальными компетентными органами.

По общему правилу, если подсанкционное лицо (человек или организация) владеет какой-либо организацией или контролирует ее, то на это юрлицо распространяются те же европейские санкции, что и на само подсанкционное лицо.

Критерии владения по аналогии с «правилом 50%» США

Критерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%.

Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц. Эта норма аналогична принципу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Американское «правило 50%» в первоначальной редакции было введено в 2008 году и подразумевало, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции. В 2014 году этот принцип был ужесточен. Сегодня, если сразу несколько владельцев той или иной компании являются фигурантами санкционного списка, их доли в ней нужно суммировать. При сумме не меньше 50% акций компания автоматически попадает под санкции.

«В обновленных «Лучших практиках ЕС» аналогично правилам OFAC (50% Rule) критерий владения определяется по правилу «50% и более», которое в том числе применяется и к ситуациям, когда совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц в отношении актива превышает установленный порог», — поясняет партнер практики банковского права и финансирования Better Chance Виктория Борткевича.

В частности, в «Лучших практиках ЕС» приводится такой пример: если организация на 30% принадлежит одному подсанкционному лицу, а на 25% — другому, то такая организация считается находящейся в собственности подсанкционных лиц.

«Этот принцип уже отражен в часто задаваемых вопросах Комиссии ЕС и широко применяется операторами ЕС в целях предосторожности», — отмечает Шумилов. В ответах на часто задаваемые вопросы, впрочем, используется формулировка «более 50%» акций.

Разъяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, только суды стран — членов ЕС и суд Евросоюза вправе давать официальное толкование режима антироссийских санкций, напоминает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. «На практике все, кто хотел вывести бизнес из-под возможного удара, давно используют правило 49% (владения акциями), сокращают свою долю соответствующим образом», — говорит он. Таким образом, особого влияния изменение критерия владения с «более 50%» на «50% или более» иметь не будет, полагает он.

Признаки контроля над компанией

«Лучшие практики ЕС» также были расширены за счет включения неисчерпывающих примеров того, что может служить признаком контроля подсанкционного физического лица или организации над другой организацией. В частности, указаны следующие обстоятельства.

Подсанкционное лицо является крупнейшим акционером предприятия . Например, оно владеет 40% акций, в то время как другие акционеры по отдельности владеют 10%. В таком случае может последовать дальнейший анализ с целью выявить, не соответствует ли подсанкционное лицо другим критериям контроля, к примеру, не имеет ли права назначать большинство директоров в составе правления, говорится в документе.

. Например, оно владеет 40% акций, в то время как другие акционеры по отдельности владеют 10%. В таком случае может последовать дальнейший анализ с целью выявить, не соответствует ли подсанкционное лицо другим критериям контроля, к примеру, не имеет ли права назначать большинство директоров в составе правления, говорится в документе. Произошел выкуп акций менеджментом , при котором подсанкционный предыдущий владелец сохранил за собой право выкупить акции обратно на выгодных условиях.

, при котором подсанкционный предыдущий владелец сохранил за собой право выкупить акции обратно на выгодных условиях. Акции были переданы новому владельцу незадолго до или вскоре после того, как предыдущий владелец был внесен в санкционный список. Этот фактор может стать поводом для более глубокого расследования для установления факта влияния предыдущего владельца доли на нового.

того, как предыдущий владелец был внесен в санкционный список. Этот фактор может стать поводом для более глубокого расследования для установления факта влияния предыдущего владельца доли на нового. Участие в управлении предприятием номинальных (front) лиц (например, членов семьи, бывших сотрудников или деловых партнеров), а также, возможно, слишком низкая (или, иным образом, «аномальная») цена выкупа акций новым владельцем из их числа. К этому критерию относятся также наличие в фирме консультанта или совета консультантов, обладающего окончательными полномочиями по принятию решений по деятельности организации, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий получает право единолично принимать решения по вопросам деятельности предприятия.

(например, членов семьи, бывших сотрудников или деловых партнеров), а также, возможно, слишком низкая (или, иным образом, «аномальная») цена выкупа акций новым владельцем из их числа. К этому критерию относятся также наличие в фирме консультанта или совета консультантов, обладающего окончательными полномочиями по принятию решений по деятельности организации, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий получает право единолично принимать решения по вопросам деятельности предприятия. Предприятие является частью «неоправданно сложной» корпоративной структуры, потенциально включающей такие организации, как номинальные компании, компании с ограниченной ответственностью или трасты, связанные с подсанкционным лицом. В случае с трастами признаком контроля является создание или «изменение идентичности» трастов незадолго до или после принятия режима санкций, обращает внимание Шумилов. По его словам, в этой формулировке, предположительно, имеется в виду введение санкционного режима против России в 2014 году.

Список признаков не является исчерпывающим, а служит скорее примером ситуаций, которые требуют от регулирующих органов ЕС более тщательного анализа корпоративных отношений на предмет установления контроля, подчеркивает Борткевича.

Какие последствия могут быть

Обширные изменения в определении контроля потенциально могут привести к тому, что национальные компетентные органы стран — членов ЕС будут оценивать реструктуризацию корпоративных групп с участием подсанкционных лиц по более строгим критериям, говорит Шумилов. «Это может привести к переоценке статуса некоторых компаний, которые раньше не рассматривались как подсанкционные по результатам выведения подсанкционных бенефициаров и акционеров за их периметр», — считает он.

Также более тщательному исследованию будут подвергаться случаи реструктуризации с участием трастов, добавляет юрист.

Рекомендации «Лучших практик ЕС» адресованы европейским субъектам делового оборота, а у них уже давно есть свои локальные нормативные акты, в которых указано, кого считать подсанкционным лицом и организацией и в каких случаях прекращать деловые отношения, отмечает Гландин. «Большинство этих нормативных актов содержат положения об отказе работы с Россией. Давным-давно они не работают с российскими лицами», — подчеркивает он.

С ним солидарен руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро КИАП Денис Примаков. «На самом деле критерии контроля уже были в других документах ЕС. Сейчас их перенесли в «Лучшие практики», — указывает он. В частности, по словам Примакова, в заключении Еврокомиссии от октября 2019 года рассматривается понятие «действия от имени или по указанию».

Согласно ему, для оценки того, действовала ли организация от имени или по указанию подсанкционного юридического лица, национальные регуляторы должны принять во внимание все соответствующие обстоятельства, в том числе, например, точную структуру собственности/контроля (включая связи между физическими лицами); характер и цель сделки в сочетании с заявленными деловыми обязанностями юридического лица; предыдущие случаи действий от имени или по указанию санкционного юридического лица; раскрытие информации третьими лицами или фактические доказательства, указывающие на то, что указания были даны санкционным юридическим лицом.