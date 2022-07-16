Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти Экономика, 04:39
Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт Общество, 03:58
Кабмин Японии призвал Mitsubishi и Mitsui сохранить доли в «Сахалине-2» Бизнес, 03:30
Чем запомнился Рогозин на посту главы «Роскосмоса». Видео Политика, 03:00
Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения Экономика, 02:35
В Пентагоне заявили о надежде на желание России сесть за стол переговоров Политика, 02:12
Число пересекших границу России и Финляндии достигло доковидного уровня Политика, 01:33
Минобороны заявило о попытках СБУ выявить связь с Россией у одесситов Политика, 01:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Байден заявил, что не жалеет об угрозах сделать Саудовскую Аравию изгоем Политика, 00:51
В Будапеште рассказали о сценарии защиты венгров в Закарпатье Политика, 00:39
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
МЧС сообщило о крушении Ан-2 после столкновения с ЛЭП на Кубани Общество, 00:11
Байден заявил, что ждет от Эр-Рияда шагов в области поставок нефти Экономика, 00:10
Чемпионство с «пионерами», сборная на Евро. Чем запомнился Георгий Ярцев Спорт, 00:00
Война санкций ,  
0 

Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти

Власти Украины призвали крупнейшие западные банки, в том числе HSBC, Citigroup и JPMorgan, прекратить операции с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Эти действия «затягивают» боевые действия, заявил советник Зеленского
BRENT BRENT $102,83 +3,92%

Власти Украины призвали руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, сообщает Financial Times.

Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, направил соответствующие письма главе американского JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Ноэлю Куинну. По данным FT, обращения получили также американский Citigroup и французский Crédit Agricole.

В письмах Устенко обвинил банки в «затягивании» боевых действий на Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, торгующим российской нефтью. Советник Зеленского заявил также, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.

США призовут Индию и Японию поддержать ограничение цен на нефть из России
Экономика
Фото:Amit Dave / Reuters

В интервью FT Устенко заявил, что Министерство юстиции Украины после завершения российской военной операции намерено подать иски против банков в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую промышленность. «Я считаю, что они [банки] совершают военные преступления, потому что таким образом помогают путинскому режиму», — сказал он. Устенко утверждает, что российские доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, используемых на Украине.

FT отмечает, что МУС не может вести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду физические лица оттуда.

Bloomberg узнал о подготовке Россией плана создания эталона нефти
Экономика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Mark Kolbe / Getty Images Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции

Как пишет газета, критику властей Украины вызвала аналитическая запискаа экспертов JPMorgan о том, что попытки установить потолок цен на российскую нефть могут поднять стоимость топлива на мировых рынках до $380 за баррель.

В заявлении JPMorgan говорится, что банк играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Crédit Agricole не ответили напрямую на комментарии Устенко, но повторили свои предыдущие заявления о приостановке и сокращении деятельности в России. HSBC отказался от комментариев. Bloomberg ранее сообщал, что он ведет переговоры о продаже своего российского подразделения Экспобанку.

JPMorgan предоставляет кредит Vitol. Компания заявила, что после начала российской военной операции она сократила объемы отгрузок российской нефти и нефтепродуктов на 80%.

США отказались от импорта российской нефти в марте. В конце мая Евросоюз согласовал запрет на поставки нефти из России в рамках шестого пакета санкций: она будет поступать в ЕС только по трубопроводу «Дружба», доставка морским путем оказалась под запретом. В конце июня лидеры стран G7 обсудили установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи. Власти Японии заявили, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против энергоресурсов наносят больше ущерба тем, кто прибегает к подобным ограничениям. По его словам, уже введенные Западом санкции привели к повышению цен на энергоресурсы в этих странах.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина HSBC JPMorgan Chase Citigroup западные банки нефть
Материалы по теме
Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по импорту нефти из США
Экономика
Байден заявил, что ждет от Эр-Рияда шагов в области поставок нефти
Экономика
В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter