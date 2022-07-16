Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти
Власти Украины призвали руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, сообщает Financial Times.
Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, направил соответствующие письма главе американского JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Ноэлю Куинну. По данным FT, обращения получили также американский Citigroup и французский Crédit Agricole.
В письмах Устенко обвинил банки в «затягивании» боевых действий на Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, торгующим российской нефтью. Советник Зеленского заявил также, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.
В интервью FT Устенко заявил, что Министерство юстиции Украины после завершения российской военной операции намерено подать иски против банков в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую промышленность. «Я считаю, что они [банки] совершают военные преступления, потому что таким образом помогают путинскому режиму», — сказал он. Устенко утверждает, что российские доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, используемых на Украине.
FT отмечает, что МУС не может вести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду физические лица оттуда.
Как пишет газета, критику властей Украины вызвала аналитическая запискаа экспертов JPMorgan о том, что попытки установить потолок цен на российскую нефть могут поднять стоимость топлива на мировых рынках до $380 за баррель.
В заявлении JPMorgan говорится, что банк играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Crédit Agricole не ответили напрямую на комментарии Устенко, но повторили свои предыдущие заявления о приостановке и сокращении деятельности в России. HSBC отказался от комментариев. Bloomberg ранее сообщал, что он ведет переговоры о продаже своего российского подразделения Экспобанку.
JPMorgan предоставляет кредит Vitol. Компания заявила, что после начала российской военной операции она сократила объемы отгрузок российской нефти и нефтепродуктов на 80%.
США отказались от импорта российской нефти в марте. В конце мая Евросоюз согласовал запрет на поставки нефти из России в рамках шестого пакета санкций: она будет поступать в ЕС только по трубопроводу «Дружба», доставка морским путем оказалась под запретом. В конце июня лидеры стран G7 обсудили установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи. Власти Японии заявили, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.
Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против энергоресурсов наносят больше ущерба тем, кто прибегает к подобным ограничениям. По его словам, уже введенные Западом санкции привели к повышению цен на энергоресурсы в этих странах.