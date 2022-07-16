Украина пригрозила исками JPMorgan и HSBC из-за российской нефти

Власти Украины призвали крупнейшие западные банки, в том числе HSBC, Citigroup и JPMorgan, прекратить операции с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Эти действия «затягивают» боевые действия, заявил советник Зеленского

Власти Украины призвали руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, сообщает Financial Times.

Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, направил соответствующие письма главе американского JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Ноэлю Куинну. По данным FT, обращения получили также американский Citigroup и французский Crédit Agricole.

В письмах Устенко обвинил банки в «затягивании» боевых действий на Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, торгующим российской нефтью. Советник Зеленского заявил также, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.

В интервью FT Устенко заявил, что Министерство юстиции Украины после завершения российской военной операции намерено подать иски против банков в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую промышленность. «Я считаю, что они [банки] совершают военные преступления, потому что таким образом помогают путинскому режиму», — сказал он. Устенко утверждает, что российские доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, используемых на Украине.

FT отмечает, что МУС не может вести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду физические лица оттуда.

Читайте на РБК Pro Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Нужна ли вашему бизнесу омниканальность и как ее внедрить Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Как искать информацию о здоровье в интернете и не навредить себе Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции

Как пишет газета, критику властей Украины вызвала аналитическая запискаа экспертов JPMorgan о том, что попытки установить потолок цен на российскую нефть могут поднять стоимость топлива на мировых рынках до $380 за баррель.

В заявлении JPMorgan говорится, что банк играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Crédit Agricole не ответили напрямую на комментарии Устенко, но повторили свои предыдущие заявления о приостановке и сокращении деятельности в России. HSBC отказался от комментариев. Bloomberg ранее сообщал, что он ведет переговоры о продаже своего российского подразделения Экспобанку.

JPMorgan предоставляет кредит Vitol. Компания заявила, что после начала российской военной операции она сократила объемы отгрузок российской нефти и нефтепродуктов на 80%.

США отказались от импорта российской нефти в марте. В конце мая Евросоюз согласовал запрет на поставки нефти из России в рамках шестого пакета санкций: она будет поступать в ЕС только по трубопроводу «Дружба», доставка морским путем оказалась под запретом. В конце июня лидеры стран G7 обсудили установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи. Власти Японии заявили, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог будет установлен на уровне, составляющем примерно половину нынешней цены (по данным российского Минфина, средняя цена на нефть марки Urals с января по июнь составила $84,09 за баррель). По данным Bloomberg, США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против энергоресурсов наносят больше ущерба тем, кто прибегает к подобным ограничениям. По его словам, уже введенные Западом санкции привели к повышению цен на энергоресурсы в этих странах.