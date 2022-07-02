В JPMorgan предупредили о нефти за $380 при предельных ценах для России

Аналитики предположили, что, если страны G7 введут лимит цен на российскую нефть, в Москве ответят сокращением добычи: ее уменьшение на 5 млн б/с не нанесет большого ущерба российской экономике, но вызовет значительный рост цен

Цена барреля нефти может достичь $380, если Россия сократит объемы добычи в ответ на санкции США и Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase. Сейчас баррель нефти Brent стоит $119.

В уведомлении клиентам эксперты указали, что Москва может уменьшить добычу на 5 млн барр. в сутки. При этом российская экономика значительно не пострадает, в отличие от остального мира, считают в JPMorgan Chase. Если Россия сократит добычу не на 5 млн, а на 3 млн барр. в сутки, нефть подорожает до $190.

По мнению аналитиков, сокращением экспорта российские власти могут отреагировать на возможное ограничение цен на нефть. «Есть вероятность, что правительство [России] ответит сокращением добычи, чтобы причинить боль Западу», — говорится в рассылке.

Установление предельной цены на российскую нефть обсуждалось на саммите G7, который проходил на этой неделе в Германии. Bloomberg сообщал, что участники планируют ввести потолок цен на страхование и перевозку нефти. Источник Reuters рассказал, что «Группа семи» находится «на верном пути к соглашению» по этому вопросу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, страны ЕС готовы принять такое решение, если убедятся, что оно негативно повлияет на Россию, а не на них самих.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что Вашингтон просил Сеул поддержать предложение об ограничении цен. Министры финансов двух стран обсудили эту идею, и глава корейского Минфина Чу Кён Хо попросил предоставить конкретный план действий.

В начале июня Евросоюз ввел против России шестой пакет санкций с эмбарго на поставки нефти по морю. Российский вице-премьер Александр Новак после этого допустил, что к концу года цены на нефть превысят $150 за баррель.