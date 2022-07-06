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Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть

Bloomberg: США и союзники обсуждают предельные цены на нефть из России в $40–60 за баррель
По данным Bloomberg, в понедельник российская нефть торговалась на уровне $80 за баррель, США и ЕС обсуждают введение предельной цены в $40–60. Аналитики опасались, что в ответ Москва может повлиять на цены сокращением добычи
BRENT BRENT $101,4 -4,13%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Они пояснили, что это диапазон от предельной себестоимости нефти для России и цены на российскую нефть до начала спецоперации на Украине. В американской администрации считают, что лимит в $40 слишком низкий, рассказали двое собеседников агентства. Один из источников указал, что в качестве крайней меры США вдобавок к предельным ценам могут ввести вторичные санкции, чтобы предотвратить обход антироссийских ограничений другими государствами.

Чиновник рассказал Bloomberg, что в Белом доме теме предельных цен на российскую нефть теперь посвящено несколько заседаний в неделю.

Лимит на цены обсуждался в конце июня на саммите G7, по итогам которого страны «Семерки» договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами», отмечалось в коммюнике.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что страны ЕС будут готовы ввести такую меру, после того как убедятся, что оно негативно повлияет на Россию, а не на них самих.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, что члены G7 создадут механизм, который не позволит России продавать свою нефть дороже, чем за половину нынешней цены. По данным Bloomberg, до понедельника российская нефть торговалась по цене около $80 за баррель.

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова Кисиды сказал, что цена барреля в таком случае превысит $300–400, так как нефти на рынке станет значительно меньше.

Эксперты JPMorgan Chase считают, что, если западные страны введут предельные цены, Россия может в ответ сократить добычу. Если Москва будет добывать на 3 млн барр. нефти в сутки меньше, нефть подорожает до $190 за баррель, а если на 5 млн барр. в сутки — до $380, при этом российская экономика значительно не пострадает, написали аналитики в уведомлении клиентам.

Цена нефти Brent упала ниже $100 за баррель впервые с апреля
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Фото:Shutterstock

США после начала военной операции на Украине запретили импорт нефти из России. В июне Евросоюз ограничил ввоз российской нефти. На этом фоне цены выросли, а Россия перенаправила поставки в Азию. Вопреки санкциям увеличились и доходы Москвы от продажи нефти. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Россия компенсирует убытки от снижения объемов поставок и продажи нефти с дисконтом с помощью высоких цен на энергоресурсы.

6 июля стоимость сентябрьского фьючерса Brent упала ниже $99 за баррель. Последний раз нефть этого сорта торговалась на таком уровне в апреле. Котировки снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу глобальной рецессии и укрепления доллара, пишет Reuters.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
цены на нефть США санкции против России
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