Япония заявила о механизме для снижения цены российской нефти вдвое

По словам премьера Японии, страны «Группы семи» создадут механизм, который не позволит закупать российскую нефть по стоимости выше установленного предела

Фумио Кисида (Фото: Martin Meissner / AP)

Механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на недавнем саммите G7, сократит их вдвое, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает Kyodo.

«Мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится», — пояснил он.

Страны G7 в коммюнике по итогам саммита, который прошел 26-28 июня в Германии, договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она продается по цене выше предельной, которая «будет согласована после консультаций с международными партнерами». Bloomberg писало, что в «Семерке» обсуждают ограничение цен за счет потолка на страхование и перевозку нефти.

Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что страны ЕС будут готовы присоединиться к такому решению, когда убедятся, что оно негативно повлияет на Россию, а не на них самих.

Аналитики JPMorgan Chase предположили, что Россия в ответ на введение предельных цен может сократить добычу, «чтобы причинить боль Западу». Если Москва будет добывать на 3 млн барр. нефти в сутки меньше, нефть подорожает до $190 за баррель. Если добыча сократится на 5 млн барр. в сутки, цена вырастет до $380, при этом российская экономика значительно не пострадает, считают эксперты.

После начала российской спецоперации на Украине США запретили импорт нефти из России. В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю. На этом фоне цены на нефть выросли, а Россия перенаправила поставки в Азию. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что нефтяное эмбарго и планируемый ЕС отказ от российского газа не приведут к резкому снижению доходов бюджета от экспорта углеводородов.