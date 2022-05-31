Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значит

Евросоюзу потребовалось полтора месяца на то, чтобы согласовать частичное эмбарго на поставки нефти из России. США запретили ее закупку еще в марте. Как ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти — разбирался РБК

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе саммита в Брюсселе Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций, сообщил поздно вечером в понедельник, 30 мая, глава Евросовета Шарль Мишель: «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования».

Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. При этом две последние самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам), так что к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля. Но до сих пор им не удавалось договориться: против выступала Венгрия, получающая 60% нефти из России. США, на которые приходилось около 10% российского нефтяного экспорта, отказались от закупок еще 8 марта.

В прошлом году страны ЕС завезли морем примерно на €32,7 млрд сырой нефти, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. Эти объемы по истечении переходных периодов (например, Болгария получила отсрочку по эмбарго вплоть до конца 2024 года) будут запрещены к поставке в ЕС. Трубопроводный экспорт российской нефти (по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию) также будет свернут, но по прошествии времени, которое в Еврокомиссии пока не обозначили. В прошлом году Венгрия, Чехия и Словакия получили по «Дружбе» на €5 млрд российской нефти.

Какие последствия могут быть для российского бюджета и мирового рынка нефти после введения ограничений разбирался РБК.

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В прошлом году страны Евросоюза импортировали на €70,8 млрд российских сырой нефти и нефтепродуктов (на €48,3 млрд и €22,6 млрд соответственно). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила в этом объеме более 28%, следует из базы данных Eurostat.

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Больше всего ввезли Нидерланды (23% всего объема нефти и нефтепродуктов из России), которые выступают европейским хабом по приему российского топлива, Германия (16,6%), Польша (10,6%), Франция (8%).

В первом квартале текущего года ЕС закупил нефти и нефтепродуктов из России на €27 млрд (в среднем по €9 млрд в месяц). Страны ЕС в прошлом году импортировали 161,5 млн т российских нефти и нефтепродуктов. В первом квартале текущего года этот показатель составил 44,1 млн т.

Что это значит для России

Нефть и нефтепродукты служат ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), по данным ФТС за прошлый год. Экспорт природного газа им значительно уступает — $64 млрд за тот же период. Минувшей осенью Минэкономразвития прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в этом году принесет России $251 млрд (базовый вариант прогноза).

По данным американской внешнеторговой статистики, в прошлом году США импортировали на $17,6 млрд российской нефти и нефтепродуктов. Потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на ее нефть составят около $22 млрд в год, подсчитало агентство Bloomberg (не учитывались поставки нефтепродуктов, на которые тоже вводится эмбарго): около $10 млрд из-за запрета на морской экспорт и еще $12 млрд от прекращения поставок по северной ветке магистрального газопровода нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. При этом Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки «Дружбы».

Исходя из прогноза главы Еврокомиссии, после полноценного вступления в силу эмбарго на морские поставки и с учетом добровольных планов Германии и Польши отказаться от закупок российской нефти по северной части нефтепровода «Дружба» это коснется 90% нефтяных поставок из России, то есть €63,72 млрд ($68,18 млрд) из €70,8 млрд в год. С учетом потерь из-за эмбарго США она недосчитается $85,8 млрд, или 48% доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов и в итоге будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается с дисконтом, примерно на $34 дешевле, чем фьючерсы на нефть марки Brent, пишет Bloomberg.

На фоне обсуждения нефтяного эмбарго в Европе совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун предложил снизить добычу России на 20–30%, до 7–8 млн барр. в сутки. «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал он в статье для РБК «Новая парадигма нефтяной отрасли России». «Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?» — отметил Федун. По его мнению, покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться «институционализировать» эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.

Что это значит для Европы

Россия — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов (наряду с Саудовской Аравией и США). Ее доля на рынке составляет около 10%. По данным Международного энергетического агентства, в январе российские компании в общей сложности добывали 11,3 млн барр. нефти в сутки, в том числе 10 млн барр. сырой нефти, 960 тыс. барр. газового конденсата и 340 тыс. барр. ШФЛУ.

Экспорт нефти из России в декабре составлял 7,85 млн барр. в сутки, из них на сырую нефть и конденсат приходилось 5 млн барр., на нефтепродукты — 2,85 млн барр. Около 60% российского экспорта нефти шло в страны Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР, в основном члены ЕС), 20% — в Китай. В ноябре (последний месяц с доступной статистикой) страны ОЭСР в Европе импортировали 4,5 млн барр. в сутки из России. в том числе 3,1 млн барр. сырной нефти и 1,3 млн барр. нефтепродуктов. На российские компании приходилось 34% всего импорта этих стран.

По данным Bloomberg, в прошлом году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей нефти в сутки на европейские НПЗ по трубопроводу «Дружба». Основная часть сырья по нему шла в Германию и Польшу, которые решили отказаться от экспорта из России независимо от решения ЕС. Еще 1,57 млн барр. в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в ЕС по морю.

Президент Владимир Путин, говоря о намерениях ЕС ввести нефтяное эмбарго, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. Однако в результате «сумбурных действий» европейских стран их экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет, отметил он.



На фоне подготовки нефтяного эмбарго в США цены на нефть в начале марта поднимались до $138 за баррель, но затем начали снижаться. После объявления о частичном эмбарго в ЕС нефть подорожала до $124 за баррель впервые с марта.