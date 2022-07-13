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Trafigura продала свою долю в «Восток Ойл» компании из Гонконга

«Роснефть» ROSN ₽320,6 -3,87% Купить
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Нефтетрейдер Trafigura объявил, что завершил процесс выхода из проекта «Восток Ойл». Его долю в 10% приобрела зарегистрированная в Гонконге компания Nord Axis Limited.

Сделка была закрыта 12 июля 2022 года, ее сумма не раскрывается.

Nord Axis Limited была зарегистрирована 15 февраля 2022 года как частная компания с ответственностью, ограниченной акциями.

«Восток Ойл» — крупнейший проект «Роснефти», который включает Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре. В него входят уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.

РБК направил запрос в пресс-центр «Роснефти».

Материал дополняется


 

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