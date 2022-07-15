Bloomberg узнал о подготовке Россией плана создания эталона нефти

Правительство России подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы страны, сообщает Bloomberg.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, Россия собирается привлечь к этому иностранных партнеров, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления бенчмарка с марта по июль 2023 года.

Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений. По словам одного из собеседников, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон. Согласно документу, план «находится на ранней стадии».

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