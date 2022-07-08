Путин призвал российские компании быть готовыми к эмбарго на нефть

Президент обвинил Запад в трудноисправимых ошибках на мировой энергетическом рынке и предсказал последствия, с которыми столкнется и Россия

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские энергокомпании должны быть готовы к эмбарго на нефть. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«На днях Евросоюз ввел очередной санкционный пакет с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили», — сказал глава государства.

При этом он обвинил Запад в совершении ошибок на мировом энергетическом рынке при попытке компенсировать поставки из России, которые нельзя исправить быстро. «Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле и не терпит никакой суеты. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — сказал глава государства.

По его мнению, санкции и ограничения против энергоресурств из России наносят больше ущерба тем, кто их вводит. В частности, сказал Путин, в Европе уже выросли цены на энергоресурсы, после того как европейские страны начали пытаться заместить энергоносители из России.

«Результат таких действий — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств», — добавил Путин.

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Он назвал санкции «экономическим блицкригом», который задумали «недоброжелатели» в отношении России, и заявил, что эта попытка провалилась. «Он [блицкриг], конечно же, провалился. Но хотел бы обратить внимание, что все-таки ущерб он наносит. Эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике, многие риски еще сохраняются», — признал президент.

Путин отметил, что «риски сохраняются», и попросил членов правительства продолжать следить за развитием ситуации.

В марте США и Канада отказались от импорта российской нефти, Евросоюз принял такое решение после долгих дискуссий только 31 мая. Страны G7 также пообещали обсудить возможность ограничения цен на российскую нефть и запрет на ее транспортировку морем.

Как сообщало агентство Bloomberg, в конце июня на саммите G7 в Германии страны-участницы «семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Евросоюз — предложили механизм, который позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

О том, что страны G7 обсуждают установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, также сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии. Глава Евросовета Шарль Мишель это подтвердил, но отметил, что предстоит решить «много проблем». «Мы готовы принять решение вместе с нашими партнерами, но мы хотим убедиться, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих», — сказал он журналистам.

При этом страны Европы уже начали замещать поставки российской нефти. В конце мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года возобновили поставки нефти в Европу.Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам с 1 млн барр. нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обрушения рынка нефти, напоминает Bloomberg.