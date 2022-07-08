Путин призвал российские компании быть готовыми к эмбарго на нефть

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 15:57
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 18:56
IKEA возобновит распродажу в России после выходных Недвижимость, 18:51
США утвердили политику в области международного крипторегулирования Крипто, 18:43
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:39
Фанаты «Зенита» в матче ветеранов со «Спартаком» выступили против Fan ID Спорт, 18:33
В Москве около станции метро «Пролетарская» произошла массовая драка Общество, 18:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
В занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение Политика, 18:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На кого из государственных деятелей совершали покушения. Фоторепортаж Политика, 18:15 
Канада ввела санкции против Роскомнадзора и его руководства Политика, 18:15
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:09
МИД назвал условие для жесткого ответа на запрет транзита в Калининград Политика, 18:05
В московском метро резко сократилось время работы билетных касс Бизнес, 18:00
Умер экс-футболист ЦСКА и первый тренер Акинфеева Спорт, 17:59
Война санкций ,  

Путин призвал российские компании быть готовыми к эмбарго на нефть

Президент обвинил Запад в трудноисправимых ошибках на мировой энергетическом рынке и предсказал последствия, с которыми столкнется и Россия
BRENT BRENT $107,62 +1,11%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские энергокомпании должны быть готовы к эмбарго на нефть. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«На днях Евросоюз ввел очередной санкционный пакет с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили», — сказал глава государства.

Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

При этом он обвинил Запад в совершении ошибок на мировом энергетическом рынке при попытке компенсировать поставки из России, которые нельзя исправить быстро. «Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле и не терпит никакой суеты. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — сказал глава государства.

По его мнению, санкции и ограничения против энергоресурств из России наносят больше ущерба тем, кто их вводит. В частности, сказал Путин, в Европе уже выросли цены на энергоресурсы, после того как европейские страны начали пытаться заместить энергоносители из России.

«Результат таких действий — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе домохозяйств», — добавил Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Почему работники боятся перехода из западной корпорации в российскую
Статьи
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной
Статьи

Он назвал санкции «экономическим блицкригом», который задумали «недоброжелатели» в отношении России, и заявил, что эта попытка провалилась. «Он [блицкриг], конечно же, провалился. Но хотел бы обратить внимание, что все-таки ущерб он наносит. Эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике, многие риски еще сохраняются», — признал президент.

Путин отметил, что «риски сохраняются», и попросил членов правительства продолжать следить за развитием ситуации.

В марте США и Канада отказались от импорта российской нефти, Евросоюз принял такое решение после долгих дискуссий только 31 мая. Страны G7 также пообещали обсудить возможность ограничения цен на российскую нефть и запрет на ее транспортировку морем.

Как сообщало агентство Bloomberg, в конце июня на саммите G7 в Германии страны-участницы «семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Евросоюз — предложили механизм, который позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог.

О том, что страны G7 обсуждают установление предельной цены на российскую нефть, чтобы снизить доход от ее продажи, также сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии. Глава Евросовета Шарль Мишель это подтвердил, но отметил, что предстоит решить «много проблем». «Мы готовы принять решение вместе с нашими партнерами, но мы хотим убедиться, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих», — сказал он журналистам.

При этом страны Европы уже начали замещать поставки российской нефти. В конце мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года возобновили поставки нефти в Европу.Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый французской нефтегазовой компанией TotalEnergies SA, направился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам с 1 млн барр. нефти. Total также направила нефтяной супертанкер в Египет, вероятно, груз на нем также затем проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

В последний раз нефть из ОАЭ была доставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обрушения рынка нефти, напоминает Bloomberg.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
нефть газ рынок Владимир Путин Запад ошибки энергоресурсы рынки
Материалы по теме
ЕС запретит импорт смесей с российской нефтью. Что это значит
Бизнес
Токаев после приостановки КТК призвал диверсифицировать поставки нефти
Бизнес
Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter